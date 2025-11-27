重回紅海航線 以星航運準備好了

根據中國大陸相關單位引述，以星航運（ZIM）執行長葛力克曼（Eli Glickman）於今年該公司發布第三季財報報告時表示，該公司已做好在紅海安全情勢改善後重返蘇伊士運河航線的準備，只待保險公司及租入船舶船東正式批准。

Glickman強調，目前以色列與哈馬斯停火帶來令人鼓舞的進展。他相信，在不久的將來重返蘇伊士運河變得越來越可能。他坦言，一旦保險公司與船東放行，該公司會在第一時間恢復通過蘇伊士的航線。

Glickman此一表態，意味在過去兩年胡塞武裝針對以色列相關船舶頻頻襲擊後，具有明顯以色列背景的ZIM一直是紅海航線最謹慎、風險最高的承運人之一，如今該公司已開始制定營運恢復計畫，但仍需停火穩定與保險市場的允許。

ZIM以外，多家國際航運公司也開始公開討論重返紅海的可能性。赫伯羅德（Hapag-Lloyd）首席執行長詹森（Rolf Habben Jansen）近日曾在一場線上研討會中透露，該公司已擬定一份隨時可回歸紅海的方案，儘管復航難度不小。他一週前在財報還表示，短期內不認為能很快返回，而如今態度明顯鬆動。

馬士基執行長克勒克（Vincent Clerc）則相對謹慎，他之前指出，如貿然恢復蘇伊士通行，企業可能付出數億美元成本，最終卻仍可能因局勢再度加劇而被迫重新繞行好望角。現在他坦言，一旦風險下降，且市場訊號明確，航運公司遲早要回到蘇伊士運河。

在物流服務商部分，Kuehne+Nagel高層Michael Aldwell表示，航運公司未來很可能在相當長一段時間內採用紅海與好望角混合模式保持調度彈性。他警告，復航初期將不可避免造成船舶陸續抵達歐洲港口，引發新一波壅塞問題。

貨櫃航運分析師Lars Jensen認為，即使停火穩定、保險放行，「春節後的淡季」才是最佳回歸（紅海航線）的時間點，因為那時航線空班較多，有助降低切換所造成的營運衝擊。

另，蘇伊士運河管理局（SCA）正在加速推動航運公司回歸，並積極釋放航道安全與通行能力恢復的訊息。

SCA主席Ossama Rabiee近日在巴布艾爾曼德海峽與蘇伊士運河沿線檢查現場，親自登上達飛（CMA CGM）的大型貨櫃船CMA CGM JULES VERNE輪，與船員交流航行體驗。他強調，隨著紅海地區重新恢復平靜，航運公司應認真重新考慮航線安排，逐步恢復通過巴布艾爾曼德與蘇伊士運河的常規通行。

Clarksons數據顯示，十月份蘇伊士運河每週通行船舶約為二百四十四艘，而十一月份已上升至二百六十九艘，明顯高於今年前九個月平均水準二百二十九艘。

儘管距離危機前每週四百九十五至五百艘的高點仍相差甚遠，但成長曲線本身已顯示出市場對風險下降的敏感反應，今年十月甚至成為危機發生以來恢復船舶數量最多的一個月，共有二百二十九艘船在該月通過運河。隨著胡塞武裝宣布暫停針對商業船舶攻擊，市場的穩定預期也將進一步增強。

投資銀行Jefferies認為，如停火能夠維持，大部分航運公司預計在明（二○二六）年上半年逐步恢復紅海航線，而全面恢復可能需更長時間，因為保險成本、航線結構調整及港口堵塞問題仍需分階段進行消化。

分析師表示，對全球航運業而言，紅海正從「危險區域」轉變為「可管理區域」，但尚未重新成為穩定、可靠的航道。隨著越來越多航運公司透露回歸意願，也是全球供應鏈進入新一階段的訊號，下一個觀察重點是保險公司是否點頭。