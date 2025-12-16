重型海洋科儀自研自製基地上梁 預計2026年底完工
記者郭曉蓓／綜合報導
國科會轄下國家實驗研究院臺灣海洋科技研究中心規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，今（16）日舉行上梁典禮，為臺灣海洋科技發展的重要里程碑；「重型海洋科儀自研自製基地」的建立，將作為國內重型海洋探測設備研發、測試與製造的核心場域，全面提升國內海洋科技自主研發實力，並成為產學合作平台，加速我國海洋科技產業發展。
「重型海洋科儀自研自製基地」今日舉行上梁典禮，由國研院長蔡宏營主持，國研院海洋中心主任孟培傑、金屬工業研究發展中心處長陳維德以及多位業界先進一同參與，見證臺灣海洋科技發展的重要里程碑。
國研院海洋中心指出，「重型海洋科儀自研自製基地」位於高雄海洋科技產業創新專區內，將建構鋼骨結構一層樓挑高建築，預計2026年底完工啟用，將成為支援海洋科研與科儀自主研製的重要樞紐。基地有五大任務，包括作為海洋科技長期發展的核心基礎設施；提供重型海洋科儀自主研發及海洋儀器產製的實驗場域；供作研究船及關鍵探測系統後勤維運的基地；整合海洋中心海洋科儀設備、自主研發技術及精準探測技術等資源；支援學術研究、產業發展、人才培育及科普教育。
蔡宏營表示，隨著全球海洋資源、深水探測及環境監測需求持續攀升，擁有自主研製重型海洋科儀的能力，是臺灣在國際海洋科技鏈中維持競爭力的必要基礎。「重型海洋科儀自研自製基地」的建置將有效降低臺灣對國外設備的依賴，並強化技術整備與測試能量，不僅可深化臺灣在海洋調查與水下探測領域的科研能力，也將成為推動產學合作的重要平台，加速國內海洋科技產業發展，強化臺灣在國際海洋研究領域的參與度與影響力。
孟培傑指出，「重型海洋科儀自研自製基地」不只是建造硬體廠房，更代表我國在海洋探測與調查能力上進入全新紀元。此基地將大幅縮短從構想、設計到實際建造與測試海洋儀器的時程，讓臺灣的海洋產學研界能更靈活地回應海域環境變化、資源探測、氣候變遷與海洋災害監測等多元需求。
孟培傑說，隨著「重型海洋科儀自研自製基地」的逐步完善與運作，未來我國在深海探測、資源調查、水下監測與海洋環境研究等領域，都能自主研製高階儀器，減少對國外設備的依賴，提升研究效率與產出品質。同時此基地也將成為我國對外參與國際海洋研究合作的重要硬體支撐，為推動「海洋科技自主、資源本土化、智慧海洋永續發展」注入實質能量。
