重塑全球串流生態！傳Netflix砸大錢收購華納兄弟探索

網飛（Netflix）正在向華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）提出史上最具野心的出價，試圖收購其製片廠與串流業務，進而重塑全球媒體生態。（圖／達志／美聯社）

網飛（Netflix）正在向華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）提出史上最具野心的出價，試圖收購其製片廠與串流業務，進而重塑全球串流媒體生態。多位熟悉內情的消息人士向《路透社》透露，這項交易若能成真，將可能把Netflix與HBO Max的串流服務整合，讓用戶透過捆綁方案以更低成本取得內容。

稍早前，《CNBC》的報導稱Netflix已提交1份收購提案，其中85%的支付方式為現金。對此，Netflix與華納兄弟探索並未立即回覆路透社的置評請求。

《華爾街日報》則披露，華納兄弟探索正在要求競標者於4日結束前提交新1輪的報價。此前，派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）曾指控華納兄弟探索在銷售流程中偏袒Netflix，導致不公平的競標過程。

華納兄弟探索據報本週稍早已收到包括派拉蒙（Paramount）、康卡斯特（Comcast）與Netflix在內的潛在買家，所提出的更優化出價，這是在公司要求他們改進11月底遞交的初步報價後做出的回應。

根據《路透社》獲悉的信件副本，派拉蒙的法律團隊在致華納兄弟探索執行長扎斯拉夫（David Zaslav）的信中，對競標流程的「公平性與充分性」表達了憂慮，並引用媒體報導指出，華納兄弟探索管理層偏向 Netflix的提案。

由美國電影製片人艾利森（David Ellison）領導的派拉蒙天空之舞公司在信中要求確認，華納兄弟探索是否已成立由獨立且無偏見的董事會成員組成的特別委員會，以評估各項出價並監督出售流程。

派拉蒙的法律團隊在信中表示：「我們強烈敦促你們授權此類特別委員會，並由無任何利益衝突、亦不可能被其他具不同利益者左右的董事所組成。」對此，派拉蒙與康卡斯特並未立即回覆《路透社》的置評請求。

派拉蒙一直以來都在尋求收購整個公司。今年10月，華納兄弟探索的董事會已拒絕派拉蒙大約600億美元的收購提案，並在之後啟動正式的出售程序。

