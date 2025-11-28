重塑算力版圖 00881布局受惠供應鏈

【記者柯安聰台北報導】AI技術從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭的軍備競賽進入白熱化階段。近期市場焦點不再僅限於輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），Google自研的TPU（張量處理器）在Gemini 3強大的語言模型帶動下，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，引爆台灣供應鏈成長動能，其合作夥伴聯發科（2454）股價26日應聲漲停，成為市場領頭羊。國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，台灣硬體供應鏈、IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱等關鍵零組件都將受惠，00881憑藉高度涵蓋台灣半導體與AI伺服器龍頭的優勢，不僅持有台積電，更完整布局聯發科、廣達與智邦等關鍵個股，有望展現強勁爆發力與產業代表性。



國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇說，Google的TPU採用ASIC（特定應用積體電路）架構，針對AI運算進行專門優化，具備專一性與高效率；相較而言，GPU則是主打通用性與平行處理能力。TPU的崛起，象徵AI運算邁入GPU、ASIC戰國時代。



蘇鼎宇說明，以00881重要成分股為例，在晶片設計端，聯發科憑藉高速運算與通訊晶片的技術累積，成功切入ASIC設計服務新藍海，並成為Google等國際巨頭在AI ASIC上的關鍵技術夥伴，開創高毛利成長曲線，進一步拓寬台灣IC設計業的護城河；在硬體實現端，廣達（2382）作為主要ODM代工廠，與Google合作多年，直接受惠由Gemini 3帶動的硬體升級；TPU要跑得快，晶片間資料傳輸速度是成敗關鍵，智邦（2345）身為高階網路交換器龍頭，能滿足TPU叢集（TPU Pods）對超低延遲與超高頻寬的嚴苛要求。



國泰台灣科技龍頭追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，鎖定台灣科技業中具備長期成長動能及戰略地位的領頭羊，台積電（2330）比重超過4成，並完整布局從上游IC設計到下游系統整合的供應鏈，包括聯發科、鴻海、台達電、廣達、台光電、奇鋐、智邦等企業，均衡布局台灣科技巨頭。AI產業正處於高速發展期，新技術不斷推陳出新，每次的突破與創新都為供應鏈帶來成長機會，若僅集中投資單一標的，或選擇台積電比重過高的ETF，等同於錯失其他具競爭力的AI供應鏈潛力。



展望未來，蘇鼎宇表示，無論最終由GPU或TPU取得階段性領先，都將推動AI市場全面擴張，如同智慧型手機時代iOS與Android的競爭，最終促使整體需求更旺盛。目前的競爭正加速AI運算、模型訓練與晶片研發，為科技生態帶來結構性成長。對希望參與這場科技盛宴的投資人而言，與其押注單一技術或公司，不如採取一籃子持有策略。（自立電子報2025/11/28）