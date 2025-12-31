重塑美國汽車市場 竟來自拜登的那隻自動簽名筆
2025年11月底，美國總統川普宣布，任何在2022年中之後使用自動簽名筆（autopen）簽署的行政命令、法規或指令均視為無效。此一決定據獨立監督機構審查，影響前總統拜登任內最後兩年半期間高達92%的行政措施。
川普的立場強調，憲法將行政權力賦予總統本人，而非可委託給機器或幕僚在總統不在場時操作。此法律解釋已導致近期多項聯邦政策被重新審視，其中汽車與能源領域受影響最為顯著。
多數後續命令都用自動簽名筆簽署
拜登政府電動車策略主要依賴2021年發布的第14037號行政命令，該命令設定嚴格排放與燃油經濟性國家目標，推動製造商轉向電動動力系統，並訂定至2030年新售乘用車中一半為零排放車輛的志願性目標。雖然該命令本身於拜登任期初期親簽，但2022年後的多數後續執行指令、備忘錄與授權據報導均使用自動簽名筆簽署，包括總統出訪期間發布的部分措施。
2025年第二任期上任首日，川普簽署第14154號行政命令《釋放美國能源》（Unleashing American Energy），明確撤銷拜登時代電動車相關措施，包括停止分配《降低通膨法案》與《基礎設施投資和就業法案》中剩餘與電動車充電基礎設施相關的資金，並指示聯邦機構撤回未來車型年度的嚴格尾氣排放法規。
該命令同時將燃油經濟性標準恢復至先前水平，取消聯邦機構車隊全面電動化的要求，並移除至2030年新車銷售一半為零排放車輛的國家目標。此外，新電動車聯邦稅收抵免7500美元預計於2026年底完全取消。
政策轉變影響美國汽車產業
此政策轉變正影響美國汽車產業多個層面。多家製造商先前基於聯邦電動車目標投入數百億美元興建電池工廠、重組供應鏈，並調整內燃機車款生產計畫，現正重新評估長期策略。專注於卡車、運動休旅車與油電混合動力車型的廠商，目前市場定位相對有利，這些車型符合美國消費者主要偏好。
純電動車製造商與新創企業則面臨財務壓力增大，市場不確定性已影響相關股票估值、延遲新產品發布，並引發對部分公司未來營運的疑慮。
消費者層面，電動車售價原本高於同級汽油或油電混合車款，稅收優惠取消後價格差距預料進一步擴大。充電基礎設施便利性與續航里程仍是許多購車者考量重點，特別在郊區與鄉村地區，基礎設施發展未達先前政府預期。
在缺乏聯邦強制推動下，電動車採用速度將更依賴消費者偏好而非法規要求。原本計劃因排放標準而停產的部分車輛，可繼續生產，增加市場選擇多樣性。
政策變更過程涉及複雜監管程序，聯邦機構廢止現有規定需遵循《行政程序法》，包括徵求公眾意見並證明變更合理性。
政策方向轉向消費者選擇
環保團體與包括加州在內的多個州已對這些措施提出法律挑戰。加州計劃維持自身嚴格排放標準，此舉預料引發聯邦優先權與《清淨空氣法》豁免相關的長期訴訟。業界觀察人士預期，相關官司可能持續數年，導致製造商對合規義務產生不確定性。
儘管面臨司法挑戰，聯邦整體能源與運輸政策方向已轉向強調能源多樣化、消費者選擇，以及內燃機、油電混合與電動技術在無預設贏家的市場環境下競爭。
自動簽名筆使用爭議雖屬技術性議題，但已導致前政府多項氣候與運輸措施被重新檢視。內燃機引擎相關技術獲得延續空間，油電混合車型預料在消費者追求高效與無充電限制的趨勢下更受青睞。
電動車仍將占據市場一部分，但成長動能將取決於價格競爭力、實用性與性能表現。全電動運輸轉型時程已延後，美國交通動力來源相關討論進入新階段。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
年發20億度電 SRE海盛風電宣布電力完售 買家各有來頭
風睿能源集團（SRE）今（30）日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」495MW裝置容量所發電力已全數售罄；接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型，達成永續發展目標。太報 ・ 1 天前 ・ 16
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 3
威力直逼輕颱！「15縣市」強風恐飆8級 跨年夜寒風刺骨
中央氣象署於30日晚間10時許發布陸上強風特報，受到東北風增強的影響，30日晚上至31日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等地將可能面臨平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，並標示為黃色警戒燈號。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
跨年下大雨！氣象署對「4縣市」發布豪大雨特報 雨勢持續至晚間
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸雨 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 4
入冬最強冷空氣來了！強烈冷氣團元旦南下 「這2天」最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬以來最強冷空氣即將報到，氣象粉專指出，元旦起將有首波強烈大陸冷氣團南下，影響時間長、強度高，周五、周六（1月2日...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下
今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，氣象專家吳德榮表示，1月2日至1月4日清晨將迎入冬最強冷空氣，最低氣溫可能降至7度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
元旦冷氣團南下！這時間「低溫恐探7度」直逼寒流等級 反聖嬰發威冷冬機率高
今天東北季風增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；跨年夜季風水氣增多，北部、東北部降雨會更明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。元旦起「強烈大陸冷氣團」南下，各地越晚越冷，最低氣溫可能下探7度以下。對此，前氣象局長鄭明典表示，不排除「寒流」可能，提醒民眾要注意保暖。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最強冷氣團元旦強襲探９度 鄭明典驚曝恐變寒流
（記者許皓庭／綜合報導）入冬最強冷空氣即將於元旦期間強襲全台！中央氣象署預報，週四（1/1）起強烈大陸冷氣團南 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
跨年大降溫！強烈冷氣團「這天」襲來 回暖時間曝光
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署科長林伯東，今（30）日上午向外界講解天氣概況；他指出未來最需要關注的天氣是元旦的強烈大陸冷氣團，緊接著是在明年（2026）1月2日到4日都會受這波冷空氣影響，北部及東北部近山區會有6到10度的低溫，而在中南部以北的平地、彰化以南的近山區都有可能出現10到12度的低溫，而在4日（週日）白天，高溫會明顯上升。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週恐2波寒流接力！台北連3天凍10度 最冷時段曝光
今（31）日仍持續受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。氣象粉專「天氣風險」表示，週四開始受冷氣團影響，將持續到週日，接著下週一、二又有一波冷空氣南下，強度也可上看強烈大陸冷氣團或寒流。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
強烈冷氣團將襲！粉專曝「最凍時刻」：恐達寒流等級
今（30）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團預計週五（2日）抵達，當夜至週六（3日）為最冷時刻，最低溫有機會跌破10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！新北、基隆、宜蘭大雨特報 下到晚上
受到東北季風影響，氣象署發布大雨特報，提醒今(31)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月
生活中心／綜合報導入冬以來最具威力的一波冷空氣，預計自元旦（週四）開始影響台灣，並在週五、週六（1月2日、3日）達到高峰，清晨低溫恐下探至10至12度。氣象粉專指出，這將是本季首度影響台灣的強烈大陸冷氣團，低溫恐下探至9度，達到寒流等級的機率偏高。此外，預報顯示下週三（7日）仍有另一股強冷空氣接力南下，強度同樣可能達強烈大陸冷氣團，甚至不排除寒流等級，提醒民眾做好保暖措施。民視 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
低溫天氣醞釀中！鄭明典：不排除「寒流」可能性
今（30）日東北季風稍增強，北部溫度下降。前氣象局長鄭明典PO出中央氣象署的天氣預報頁面，指出1月2日至3日「強烈大陸冷氣團」等級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
地震！19:57 花蓮規模3.9 最大震度2級
地震！今天晚間7時29分，台灣花蓮地區發生規模3.9地震，最大震度花蓮2級，震央在花蓮秀林鄉，地震深度48.2公里，為小規模有感地震。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到！跨年夜低溫探14度 粉專圖解看煙火「避開煙霧飄散區」
明（31）日將迎來跨年夜，全台各地舉辦煙火、演唱會與迎曙光活動，天氣風險公司提醒，跨年夜至元旦期間，新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北台灣水氣偏多、天氣轉冷，迎曙光條件不佳，民眾外出跨年務必注意保暖並攜帶雨具。太報 ・ 1 天前 ・ 1
今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
今轉涼偶雨 吳德榮：元旦愈晚愈冷降溫至7度以下絕不可小覷
今（30）天東北季風增強，今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，今中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話