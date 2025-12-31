重塑美國汽車市場 竟來自拜登的那隻自動簽名筆

2025年11月底，美國總統川普宣布，任何在2022年中之後使用自動簽名筆（autopen）簽署的行政命令、法規或指令均視為無效。此一決定據獨立監督機構審查，影響前總統拜登任內最後兩年半期間高達92%的行政措施。



川普的立場強調，憲法將行政權力賦予總統本人，而非可委託給機器或幕僚在總統不在場時操作。此法律解釋已導致近期多項聯邦政策被重新審視，其中汽車與能源領域受影響最為顯著。



多數後續命令都用自動簽名筆簽署



拜登政府電動車策略主要依賴2021年發布的第14037號行政命令，該命令設定嚴格排放與燃油經濟性國家目標，推動製造商轉向電動動力系統，並訂定至2030年新售乘用車中一半為零排放車輛的志願性目標。雖然該命令本身於拜登任期初期親簽，但2022年後的多數後續執行指令、備忘錄與授權據報導均使用自動簽名筆簽署，包括總統出訪期間發布的部分措施。

2025年第二任期上任首日，川普簽署第14154號行政命令《釋放美國能源》（Unleashing American Energy），明確撤銷拜登時代電動車相關措施，包括停止分配《降低通膨法案》與《基礎設施投資和就業法案》中剩餘與電動車充電基礎設施相關的資金，並指示聯邦機構撤回未來車型年度的嚴格尾氣排放法規。



該命令同時將燃油經濟性標準恢復至先前水平，取消聯邦機構車隊全面電動化的要求，並移除至2030年新車銷售一半為零排放車輛的國家目標。此外，新電動車聯邦稅收抵免7500美元預計於2026年底完全取消。

政策轉變影響美國汽車產業



此政策轉變正影響美國汽車產業多個層面。多家製造商先前基於聯邦電動車目標投入數百億美元興建電池工廠、重組供應鏈，並調整內燃機車款生產計畫，現正重新評估長期策略。專注於卡車、運動休旅車與油電混合動力車型的廠商，目前市場定位相對有利，這些車型符合美國消費者主要偏好。

純電動車製造商與新創企業則面臨財務壓力增大，市場不確定性已影響相關股票估值、延遲新產品發布，並引發對部分公司未來營運的疑慮。

消費者層面，電動車售價原本高於同級汽油或油電混合車款，稅收優惠取消後價格差距預料進一步擴大。充電基礎設施便利性與續航里程仍是許多購車者考量重點，特別在郊區與鄉村地區，基礎設施發展未達先前政府預期。

在缺乏聯邦強制推動下，電動車採用速度將更依賴消費者偏好而非法規要求。原本計劃因排放標準而停產的部分車輛，可繼續生產，增加市場選擇多樣性。

政策變更過程涉及複雜監管程序，聯邦機構廢止現有規定需遵循《行政程序法》，包括徵求公眾意見並證明變更合理性。

政策方向轉向消費者選擇



環保團體與包括加州在內的多個州已對這些措施提出法律挑戰。加州計劃維持自身嚴格排放標準，此舉預料引發聯邦優先權與《清淨空氣法》豁免相關的長期訴訟。業界觀察人士預期，相關官司可能持續數年，導致製造商對合規義務產生不確定性。

儘管面臨司法挑戰，聯邦整體能源與運輸政策方向已轉向強調能源多樣化、消費者選擇，以及內燃機、油電混合與電動技術在無預設贏家的市場環境下競爭。



自動簽名筆使用爭議雖屬技術性議題，但已導致前政府多項氣候與運輸措施被重新檢視。內燃機引擎相關技術獲得延續空間，油電混合車型預料在消費者追求高效與無充電限制的趨勢下更受青睞。

電動車仍將占據市場一部分，但成長動能將取決於價格競爭力、實用性與性能表現。全電動運輸轉型時程已延後，美國交通動力來源相關討論進入新階段。



