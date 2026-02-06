重塑門面 高捷Y10聯開案動土

高雄捷運黃線Y10站於6日舉行聯合開發案動土，將由國城建設、高興昌鋼鐵所組成的團隊，興建4棟地上24層、地下5層的住商混合大樓，預計民國121年完工。（任義宇攝）

建設中的高雄捷運黃線Y10車站6日在西側基地舉行聯合開發案動土典禮，由大港捷匯公司得標，興建4棟地上24層、地下5層住商混合大樓，高雄市副市長林欽榮指出，此案象徵高雄車站「大都更」計畫已有實質進展，地方商圈、民代則盼市府能擴大與台鐵合作，重塑高雄城市門面促進地方繁榮。

高雄市捷運局介紹，Y10聯開案由國城建設、高興昌鋼鐵組成的大港捷匯公司獲選為最優投資人，投資68億元將2299坪基地打造為4棟地上24層、地下5層的住商混合大樓，並規畫有捷運站地下連通道與下沉式出口廣場，市府可分回36億元價值房產挹注捷運建設，昨日舉行動土典禮，預計民國121年完工。

林欽榮出席典禮表示，Y10聯開案搭配捷運連通道與商業空間，市府將分回160坪公益設施，加入托嬰、日照等機能，同時強調車站是城市重要人流匯集點，捷運聯開案不僅搭配台鐵71期重劃區，市府也會確保開發案皆能與周邊的建國、長明、南華等商圈妥善串聯，翻轉過往站前風貌。

大港捷匯董事長呂偉誠指出，全案由曾獲「2025大阪萬博展館」及「國家兒童未來館」競圖的建築師團隊操刀設計，多層次空間能讓人流自然融入城市；國城建設創辦人洪平森則說，此案規畫880戶住宅，產品涵蓋二房至大三房，兼顧自住、換屋及置產需求。

開發案旁的長明商圈店家認為，捷運Y10站作為台鐵民族站轉乘車站，搭配聯開案所附設的連通道，有助於旅客更便利到商圈，但也擔憂未來高鐵南延施工，恐讓效益大打折扣。

高雄市議員張博洋提到，捷運聯開不僅將提升車站機能，對於高雄車站目前凌亂破碎的街區來說，是有機會透過整體規畫發展出完整動線，建議市府與交通部、台鐵建立更緊密的三方合作平台，共同提出車站周邊完整的發展藍圖，讓開發案與周邊商圈能重新塑造高雄門面。