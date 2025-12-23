重大事件後守護身心健康 桃市衛生局籲民眾善用「心理健康支持方案」





針對近日突發之公共安全事件，桃園市政府衛生局已配合衛生福利部啟動「心理健康支持方案」，對於目睹者、家屬或受事件影響而感到心理不安的民眾，提供三次免費專業心理諮商服務，期透過專業心理介入，穩定民眾情緒、重建生活秩序。

衛生局表示，重大公共安全事件發生後，民眾可能出現警覺性提高、失眠、反覆回想事件、情緒低落或情緒起伏等反應，皆屬在高度壓力下的常見且正常現象。衛生局呼籲市民，面對突發事件，允許自己出現情緒反應，給予身心修復的時間，並適時尋求專業心理協助是重要的自我照顧方式。

廣告 廣告

若事件後出現創傷反應反覆浮現、逃避或麻木感、過度警覺，或負向情緒已影響日常生活與工作功能，建議及早使用心理健康支持方案，降低心理壓力對生活造成的影響。



重大事件後守護身心健康，桃園市政府衛生局籲民眾善用「心理健康支持方案」。

此外，事件發生後的資訊接收亦是心理調適的重要一環，建議民眾避免觀看或轉傳血腥、驚悚影像，不肉搜、不渲染事件細節，並減少接觸高度刺激性資訊，以降低心理壓力與不安。

「心理健康支持方案」採預約制，衛生局目前與46家心理治療所、心理諮商所及醫療院所合作，提供市民就近之心理健康服務，民眾可至官方網站（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）查詢合作機構名單；另可撥打衛生福利部安心專線1925、生命線1995、張老師1980，或桃園安心減壓專線03-3325880，亦可至桃園市社區心理衛生中心官網預約免費心理諮詢服務。

FaceBook：www.facebook.com/share/1FyyZiMiuR/?mibextid=wwXIfr

Instagram：https://www.instagram.com/tycgmental1995

官網：https://mental.tycg.gov.tw/

專線：03-3325880

更多新聞推薦

● 赴中返台立刻封殺國防預算 綠營怒轟藍白「領旨亂台」