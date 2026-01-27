重大事件心理健康支持方案上路，台東縣衛生局呼籲尋求專業協助。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

去年底北捷隨機攻擊事件引發社會震盪，不僅傷者與目擊者承受心理創傷，部分民眾也因反覆接觸新聞畫面出現焦慮、失眠等反應。台東縣衛生局即日起至今年十二月三十一日止，提供受影響民眾每人三次免費心理諮商，此方案同時持續補助去年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害中，投入救災與復原工作的第一線人員及志工。

台東縣衛生局推動「重大災害事件心理健康支持方案」，協助穩定情緒、重建安全感；服務對象包含去年十二月十九日北捷事件受心理衝擊的民眾，以及去年九月二十三日花蓮縣太鞍溪堰塞湖災害之救災人員與志工。

廣告 廣告

衛生局指出，民眾申請心理健康支持服務流程簡便，只需三個步驟即可完成。首先可上網搜尋「心理健康支持方案地圖索引」，查詢縣內合作機構與剩餘服務名額；接著直接聯繫合作機構預約諮商時間；最後在約定時間攜帶身分證明文件前往機構，填寫相關資料後即可接受諮商服務。

目前台東縣共有七家合作機構，提供心理治療與諮商服務，包括凝鏡、第三空間、美好、心鏡及茁然谷心理諮商所，以及衛生福利部台東醫院與其成功分院，民眾可依所在地就近選擇。

衛生局呼籲，如有心理困擾，應主動尋求專業協助，也可撥打二十四小時安心專線一九二五，讓心理支持成為面對創傷的重要力量。