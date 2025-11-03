重大公告！「3類人」今起LINE不能用了 這幾款iPhone遭淘汰

生活中心／施郁韻報導

LINE今起終止對13.20.0以下版本LINE應用程式的支援。（圖／LINE提供）

注意了！通訊軟體LINE在全台共有2200萬用戶，但LINE有新變革，今（4）日起將終止對13.20.0以下版本LINE應用程式的支援，用戶將無法繼續使用傳訊與通話功能，此次將影響3大類用戶，包括舊型裝置使用者、作業系統版本過低，及Apple Watch版本過舊的用戶。

一、舊型裝置使用者

受影響的用戶包括無法升級至iOS 15的舊iPhone機型，iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE僅支援至iOS 12，無法滿足新版LINE最低所需的作業系統要求，時間一到，完全失去使用LINE的權限。

二、作業系統版本過低

手機或平板系統若還停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下，或是Android 7.1.2以下版本，就算裝置硬體仍可使用，也無法升級至LINE 13.21.0以上版本，被迫中止服務，新版本LINE至少需搭配iOS/iPadOS 15或Android 8.0以上系統。

三、Apple Watch版本過舊

LINE同步調整對穿戴裝置的支援標準，Apple Watch需升級至watchOS 8.0或以上版本，才能繼續使用LINE，未符合作業系統門檻的裝置將無法更新，也不能使用。

廣告 廣告

LINE表示，用戶盡快確認裝置與系統是否符合更新需求，若設備無法升級，建議更換新裝置，以免影響使用LINE。

更多三立新聞網報導

台灣連鎖港式餐廳「宣告破產清算」 6間直營店全關、爆員工遭欠薪資遣

「射精完去尿尿or忍住？」泌尿醫分析片超專業 網長知識：解開15年疑惑

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

租房多寫「3個字」！每月省6000元 房東若禁止一事最重罰50萬

