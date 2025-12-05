重大利空消息發布前偷賣股票 博謙生技董座14人涉內線被起訴

台北地檢署。呂志明攝



興櫃博謙生技股份有限公司（股票代號：6713），5年前因為試驗造假違反GMP規定，被衛福部機動性查獲，勒令停止P3生產線，隨後主辦、博辦輔導券商宣布辭任，在這2波重大利空消息發布前，公司董事長曾偉宏、妻子吳佩文及公司重要主管等14人，涉嫌偷賣股票避損，台北地檢署調查後認為曾偉宏夫婦等14人涉犯《證券交易法》內線交易罪，依法起訴。

2020年7月14日，博謙生技負責人曾偉宏在證券櫃檯買賣中心，針對衛福部食藥署(TFDA)公告嚴重違反GMP影響，召開重大訊息記者會，他表示，「衛福部於2020年6月10日機動性查廠，我們公司有9條產線，其中第3條產線(P3生產線)在2020年3月執行無菌模擬記錄不實狀況，要求完成調查及善後，從新執行連續3批滿意的無菌模擬充填測試，經衛福部同意後再進行生產線原料生產作業。」

曾偉宏說，這個缺失涉及P3生產線2020年度執行F產品 CDMO(委託開發製造) 專案的無菌模擬驗證，屬於開發階段的藥品製造，沒有在市場上銷售，博謙生技將循衛福部的要求，停止P3生產線的生產作業，並依循衛福部要求補正措失，P3生產線停工對於營收影響為F產品專案，本公司今年並無認列該專案的營收及預期營收，目前將相關情況通報F產品客戶，並進行後續處理。

然而，博謙生技在這次發布重訊的時間，並未依規在事實發生日的次一營業日交易時間開始2小時前辦理重大訊息公告，櫃買中心認為該公司有疏失，依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第47條規定處以5萬元違約金。

當試驗造假的消息在2020年7月14日發布重訊後，博謙公司的興櫃交易主辦輔導券商台新綜合證券及協辦輔導券商新光證券，於2020年8月5日發函給博謙公司表示辭任興櫃交易協辦券，博謙於翌日20200年8月6日發布重訊。

檢調查出，博謙的2度發布利空消息的重訊，在股票交易禁止期間，曾偉宏夫婦及公司高層人員共14人涉嫌出脫手中持股，其中曾偉宏夫婦規避損失金額達20萬4000元。

台北地檢署調查後認為曾偉宏、吳佩文夫婦等14人涉犯《證券交易法》內線交易罪，依法起訴。

