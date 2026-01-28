重大喊話黨中央！謝龍介脫口：要讓民眾黨「有個碉堡」

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一大選，民進黨步調穩健，反觀藍白仍未定於一尊。國民黨立委、台南市長參選人謝龍介今（28）日說，他已經向黨中央提出建議，要讓民眾黨在台南市議會能夠成立黨團，也等於讓白營在台南有個碉堡。

謝龍介：讓白營在台南有黨團，等於有碉堡

謝龍介接受網路節目專訪，對於2026大選藍白合的進度，他指出，在合作的前提下，雙方都要讓對方有擴展版圖的空間，例如民眾黨在南部的支持度沒有北北基桃高、越往南越遞減，所以他為此已向國民黨中央建議，讓民眾黨在台南市議會能成立黨團。

謝龍介認為，黨對黨應該盡快把台南市先談定，小雞就可以上路，而他對民眾黨有公開的承諾，就是幫助白營成立黨團，因為有黨團就能獲得補助，等於在台南有個碉堡，之後就能站穩腳步在南部發展。

謝龍介：藍白不需有不必要亂象

謝龍介強調，藍白大局不需要有不必要的亂象，就像他與白營的溝通管道暢通，同時與民眾黨主席黃國昌也很好。

