重大喜訊，美國出手替台灣正名？網傳台灣主權象徵法過關 報告曝法案內容

美國總統川普（Donald Trump）2日簽署​《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案規定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，引發中國跳腳外也掀起外界對台美關係的討論。日前，網路傳出「重大喜訊！美國出手替台灣正名，台灣正式獲主權認可」的影片及訊息，內容宣稱美國通過《台灣主權象徵法案》，「台灣人民擁有多數憨厚做事心性、這是台灣的潛藏實力、就連外國人也都不可置信、早該如此被對待了。」對此，事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。

調查報告顯示， MyGoPen檢視網傳訊息連結，確定原始出處來源為YouTube頻道「台海靜TV」在11月3日發布的影片。報告指出，該頻道屬於內容農場，自3月31日創立以來發布過155部影片，主題皆為兩岸相關議題，最初影片僅用AI旁白配音及來源不明的畫面；直至6月開始，影片開頭出現AI生成的虛擬主播，內容則大多是描述中國目前經濟與社會狀況有多糟，但並未附上確切的訊息來源。

針對所謂美國議員聯手推出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）， MyGoPen以關鍵字搜索，《中央社》10月22日曾報導，內容提及共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、楊恩（Todd Young）及布萊克本（Marsha Blackburn）共同提出台灣主權象徵法案，以解除多年來禁止台灣外交官與軍人在美國官方訪問時展示主權象徵的規定。以英文進行搜索，可找到美國國會官網資料，該法案正式名稱為《一項允許來自台灣來訪的貴賓和軍人展示中華民國國旗法案》（A bill to permit visiting dignitaries and service members from Taiwan to display the flag of the Republic of China）。

調查報告進一步指出，該法案的內容包括國務卿與國防部長應允許中華民國（台灣）軍方、政府代表或台北經濟文化代表處（TECRO）的代表，在美國政府舉辦的儀式或活動上，可以公開展示中華民國主權象徵物，包括中華民國（台灣）國旗、相應軍事單位的徽章或標誌，目前已經過二讀並送交外交委員會；事實上，克魯茲2020年、2022年時皆提出過類似的構想，當時的命名即為「台灣主權象徵法案」，但法案最終卡在外交委員會，並沒有進一步動作。調查報告總結，由上述可知，傳言中提到的「台灣主權象徵法案」是由美國參議員提出的草案，但目前仍在參院外交委員會，並沒有三讀通過，因此也沒有所謂「美國承認台灣主權」的說法。傳言誇大法案內容及進度，與實際情況不符。

