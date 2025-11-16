重大外交轉向！李在明政府宣布「中國」排在日本前面
南韓總統室16日正式宣布，將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，此舉被視為李在明政府改善對大陸關係的行動之一，也標誌著與前任尹錫悅政府親日外交路線的明顯區別。
據《韓聯社》16日報導，南韓總統室相關人士接受採訪時表示，總統室決定將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，這是因為該表述使用最為普及，以此消除不必要的爭議。該人士指出，在前屆政府之前，「韓中日」表述最為普遍。
報導指出，此前東北亞三國的官方表述未作統一，「韓日中」與「韓中日」並行使用，由此引發關於「與某國關係更近」的不必要爭議。而南韓前一屆的尹錫悅政府自2023年9月出席東盟峰會後，開始改稱為「韓日中」。時任總統室高官曾表示，尹錫悅政府成立後，南韓與美日兩國基於價值和自由保持更為緊密的合作，政府因此使用「美朝」和「韓日中」的表述。
據報導，在政府謀求對大陸關係改善的背景下，此舉可謂是間接對大陸示好的舉措之一。有觀點認為，前屆政府基於偏向日本的外交，排斥大陸，喪失實際利益，而本屆政府則基於實事求是的務實外交謀求改善與大陸的關係。
另一名總統室官員解釋道，外交的核心之一為平衡，前政府搞理念外交，過度側重日本，將其撥回原先的正軌才是正確的方向。南韓總統李在明也曾於本月1日在慶州與大陸國家主席習近平舉行會談時表示，將全面修復中韓關係，兩國作為戰略合作夥伴，一道邁入務實與互惠共贏之路。
10月24日，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，大陸和南韓是近鄰和合作夥伴，大陸重視中韓關係，對韓政策保持穩定性和連續性。大陸願同南韓一道堅守建交初心，堅持睦鄰友好、互利共贏，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。
與此同時，日本首相高市早苗近期在涉台問題上暗示可能武力介入台海問題，引發大陸強烈不滿。隨後高市早苗又在獨島問題上發表錯誤言論，激怒南韓。南韓外交部14日以發言人名義發表聲明，對日本政府擴建就獨島提出不當主張的「領土主權展覽館」表示強烈抗議。
