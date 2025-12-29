重大外傷區域聯防 倖福者致謝

高屏澎重大外傷區域聯防成果發表會，「倖福者」向跨院外傷醫療團隊致謝。

記者王正平∕高雄報導

「STRONG強韌網絡：高屏澎重大外傷區域聯防成果發表會」於高醫登場，來自高屏澎地區衛生局、消防局與急救責任醫院代表齊聚一堂。衛福部長石崇良致詞時，除肯定高屏澎各級醫療機構在重大外傷照護、區域聯防與制度創新上的卓越貢獻外，也宣示政府將持續精進重大外傷照護政策。

石崇良強調，健保資源分配應更貼近臨床第一線之努力成果，未來將參考並持續精進「外傷信任聯防」試辦指標成果，逐步推動績效導向的風險移撥機制，鼓勵責任醫院持續提升品質、強化區域合作、守護急重症病患的生命安全。

高醫副院長陳芳銘表示，院方身為聯防計畫總教練，承諾會繼續打開大門、共享數據，做最堅實的後盾，「不只要把病人救回來，更要讓這條由汗水與信任鋪成的綠色通道，成為守護南台灣鄉親永續的依靠」。

活動現場3名「神祕嘉賓」驚喜現身，他們曾徘徊於鬼門關前，如今帶著康復的笑容，親自向救命恩人致謝。61歲蘇姓男子因罹癌，一場墜樓意外造成骨盆粉碎、休克命危，生命懸於一線，歷經氣切與8次手術，國軍高雄總醫院團隊將他從鬼門關搶回，奇蹟般順利康復。

會中頒發9大指標性獎項，包括「年度重症前哨站」安泰醫院、三澎湖分院附設民眾診療服務處及旗山醫院；「年度精準收治獎」枋寮醫院；「年度韌性精神獎」阮綜合醫院；「Strong年度最有價值夥伴獎」高雄長庚；「年度黃金助攻獎」安泰醫院。高雄榮總以高效動員獲頒「年度鋼鐵防線獎」；國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處則因執行進階困難手術並優化數據品管監測獲頒「年度突破成長獎」；高醫獲最高榮譽「Strong總教練獎」。