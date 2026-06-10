重大外逃通緝犯難逃法網 刑事局自柬押解回台

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者黃麗芸台北10日電）因涉殺人案的重大外逃通緝犯施宜璋在東南亞流竄10餘年，並以擔任詐騙集團人蛇維生，因柬埔寨掃蕩詐騙園區而落網，經刑事局和柬方溝通協調，於今天下午將他押解回台。

警政署刑事局下午透過新聞稿表示，現年48歲的施宜璋曾犯民國92年的新北市蘆洲區殺人案，事件起因為特種行業餐廳有2名女陪侍發生坐檯糾紛，分別揪眾到場助陣，未料卻演變成持刀械聚眾鬥毆，期間施宜璋持小武士刀刺死對方1男釀禍。

廣告 廣告

案經多次上訴仍遭判處重刑，施宜璋竟於101年4月搭機至澳門潛逃出境，隨後輾轉多國以躲避司法制裁；同年6月遭判刑定讞，同年8月遭新北地檢署發布通緝；另合併其涉毒品案和違反期貨交易法，共判處有期徒刑16年4個月，且於113年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

據悉，施宜璋長年躲藏在東南亞多國活動，並擔任詐騙集團的人蛇維生，由於柬埔寨近期強力掃蕩境內跨國詐騙園區，意外查獲施宜璋並自2月起在當地收容。

由於施宜璋並無護照，經柬埔寨移民局偕刑事局駐胡志明市聯絡官共同清查相關身分，進而比對出其真實身分為台灣重大外逃通緝犯；施宜璋為躲避刑期，千方百計抵抗遣返回台並籌劃各種脫身之道。

所幸經刑事局與柬埔寨執法單位戮力溝通協調，順利於6月8日派2員赴柬埔寨押解施宜璋，期間轉機至越南胡志明市，並於今天下午3時20分抵達桃園國際機場返台，後續解送桃園地檢署歸案。（編輯：張銘坤）1150610