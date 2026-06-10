「重大外逃通緝犯」殺人躲14年落網了！今押解返台 抵桃機狼狽畫面曝

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記者鍾昀軒／台北報導

現年48歲的「重大外逃通緝犯」施宜璋於2003年在新北市蘆洲區「一二八餐廳」因細故糾紛，聚眾鬥毆持刀殺害一名張姓男子，遭判有期徒刑13年6月，另合併毒品、期貨交易法案一共需執行有期徒刑16年4月。施宜璋擔心受到法律制裁，於2012年潛逃出境後遭通緝，更被最高檢察署列為重大外逃通緝犯，遭到廢止並註銷護照。刑事局聯手柬埔寨警方，於今年2月掌握施宜璋行蹤並於今（10日）將其押解回台，結束長達14年的逃亡人生。

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這起案件發生於2003年3月16日凌晨於新北市蘆洲區「一二八餐廳」內，許姓陪酒服務生和王姓大班因坐檯問題心存芥蒂，王女不滿聯繫其陳姓男友，要求找人助陣對付許女及其所召來的友人，最終由施宜璋聯繫童男、王男、陳男等人一同前往餐廳，雙方人馬爆發爭執。施宜璋、陳男等人持七星劍、武士刀等攻擊，導致另派人馬張姓男子死亡。案經多次上訴後，施宜璋仍被殺人罪遭判13年6月；另涉毒品、期貨交易法案件，需執行有期徒刑16年4月。然而，施宜璋為了躲避制裁，於2012年潛逃出境至澳門，後遭新北地檢署發布通緝。

施宜璋逃亡海外長達14年的時間，於今（10日）遭到押解回台。（圖／刑事局提供）

經刑事警察局駐胡志明市聯絡官透過各項管道積極追緝，順利於今年2月聯手柬埔寨移民局清查一名疑似我國籍「無護照」犯嫌，比對其身分發現為重大外逃通緝犯施宜璋。由於施宜璋回台後需面臨最低十餘年有期徒刑，故利用千方百計抵抗遣返回台並籌劃脫身之道。經我國及柬埔寨執法單位溝通協調後，才順利派員赴柬埔寨將施宜璋押解回台服刑。 事實上，施宜璋於2024年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯，遭到廢止並註銷我國護照。

刑事局表示，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避司法警察追捕，刑事局持續透過駐外警察聯絡官深化與境外執法單位合作關係，秉持跨境執法不間斷之決心，與各境外執法單位共同聯防，織起更緊密的治安防護網。

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