「重大外逃通緝犯」蘆洲殺人逃14年終於落網！ 今押解返台狼狽畫面曝光

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「重大外逃通緝犯」殺人逃14年終於落網。（刑事局提供）

現年48歲的「重大外逃通緝犯」施宜璋，曾於2003年於新北市蘆洲區因為糾紛持刀殺害1名男子，遭判有期徒刑13年6月，另合併毒品、期貨交易法案一共需執行有期徒刑16年4月，但他卻在2012年潛逃，因此被列為重大外逃通緝犯，刑事局聯手柬埔寨警方，於今（10）日將押解回台，其相關的畫面也曝光。

刑事局指出，我國籍重大外逃通緝犯施宜璋夥同多名共犯，於2003年間在新北市蘆洲區涉犯殺人案，案經多次上訴仍遭判處重刑，施嫌於2012年4月潛逃出境以躲避司法制裁，後遭台灣新北地方檢察署發布通緝，合併他案共遭判處有期徒刑16年4個月，且於2024年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

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刑事局說，查緝我國外逃通緝犯為刑事局重點工作，各駐外警察聯絡官不斷積極與駐在國執法單位密切聯繫交流，刑事警察局駐胡志明市聯絡官透過各項管道積極追緝，於2026年2月與柬埔寨移民局共同清查1名疑似我國籍之無護照犯嫌，比對出真實身分為我國重大外逃通緝犯施宜璋。

刑事局說，由於施宜璋回台即需面對最低10餘年之有期徒刑，故千方百計抵抗遣返回臺並籌劃各種脫身之道，但我國警方續與柬埔寨執法單位溝通協調，方能順利派員赴柬國押解回台服刑。

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