重大市政危機頻拆彈 李四川出征新北聲勢再升？藍議員：盼農曆年定案
立法院三讀通過「李四川條款」，加上輝達確定落腳北士科、數份民調領先的聲勢，藍營認為，北市副市長李四川出征明年新北市長選戰的氣勢愈來愈強。國民黨新北議員王威元表示，外界對李四川的期待，關鍵來自其「危機處理能力」與累積的高度信任感。
他指出，李四川不論在台北市或高雄任職副市長期間，只要遇到重大市政危機，往往成為第一個被點名出面的官員，例如北市圓環整治、近期新壽解約與輝達設廠協調等，「大家期待他出面，他也的確都成功處理」。王直言「如果真的出征新北，老實說，是一個讓人安心的選擇。」
不過，王威元也指出，黨內布局並未底定，現任新北副市長劉和然的民調近期也開始上升。「李四川過去也說，若沒有更適合或更年輕的人選，他會承擔；但劉和然民調也有起色，現在還很難說。」
王威元表示，基層普遍認為市長人選最好在農曆年前後敲定，否則將影響議員提名與整體選戰節奏。他說，明年11月底投票，往前推算黨內議員初選大約在3、4月啟動，「市長應該更早定案，農曆年前後是最適合的時間。」
至於藍營最終人選誰出線，王威元說，黨內仍在觀察階段，最終決策仍要看民調走勢、黨內整合與中央評估。
