重大建設執行率僅36.95% 綠營轟謝國樑「只聽不做」零進度工程全攤開

民進黨基隆市黨部今日拿出數據，質疑市長謝國樑的施政效能。 圖／民進黨基隆市黨部提供

[Newtalk新聞] 台灣各地將於2026年底改選縣市長，各地方首長的施政成績也成為外界檢視焦點。面對拚連任、並曾多次對外提出市政承諾的基隆市長謝國樑，民進黨基隆市黨部今天質疑其市政執行率偏低，直指多項重大建設是「幾乎停擺」狀態，要求市府少畫市政大餅、正視執行問題。

民進黨基隆市黨部指出，謝國樑早在去年8月23日即公開表示，將檢討重大建設執行率偏低的問題，但至今已超過100天、甚至進入新的一年，市民卻未見任何具體、完整的檢討成果報告。反觀市府卻宣布自今年1月起，啟動新一輪巡迴7區的「公民座談會」，綠營認為，這顯示市府在施政節奏與優先順序上出現嚴重錯置。

黨部進一步批評，市府的新年施政方向可用「一直在聽，卻沒有在做」形容，急於展開新的對話機制、營造新的選舉承諾，但對先前向市民、議會與社會承諾的檢討內容，至今仍未交代清楚。綠營直言，這樣的作法只會讓市民質疑，市府究竟是要真正解決問題，還是反覆假裝聆聽、卻遲遲沒有成果。

針對施政效能，黨部引用基隆市審計室公布的2024年度決算審核報告指出，基隆市政府共列管32項新台幣5000萬元以上的重大公共工程，年度可支用預算總額為38億760萬餘元，但實際執行金額僅是14億707萬餘元，整體預算執行率僅達36.95%。其中，執行率未達80%的計畫多達25項，占比約78%；未達10%的有9項，占約28%；不到5%的有4項，另有3項全年完全未執行。

黨部也點名，多項與市民生活高度相關的建設，至今仍停留在極低進度、甚至零執行狀態，包括「引進水陸兩棲運具計畫」年度預算5000萬元、執行率0%；「旭川河水質改善現地處理工程」年度預算941萬1000元、執行率0%；以及「田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程」年度預算1544萬3000元、執行率同樣為0%。

此外，「基隆市社福大樓身障新創基地計畫」年度執行率僅1.18%、「南榮公墓生命典藏館」1.59%、「大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第二階段）」2.24%、「提升公共圖書館閱讀環境計畫」3.31%，皆遠低於合理期待。

民進黨基隆市黨部強調，之所以站出來發聲，是要提醒市府，在拋出新議題、開啟新一輪座談前，應先對既有承諾與檢討結果負起責任。謝國樑去年8月已明確承諾檢討重大建設執行問題，如今超過100天，市民理應看到清楚的檢討內容、改善方向與具體時間表，而非只聽到「新的開始」。

黨部最後呼籲，新的一年，基隆市政不該只是持續「開會、座談、聽意見」，而應誠實面對數字、清楚交代責任，並要求謝國樑向市民說明，過去100多天究竟檢討了哪些問題、哪些計畫已有改善、哪些仍然卡關，以及後續的執行時程與負責單位為何。黨部強調，唯有先把舊帳說清楚，「新的開始」才不會淪為另一種形式的停滯。

