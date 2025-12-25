重大意外！雲南鎮雄驚傳煤礦事故 釀4死3失聯

大陸雲南省鎮雄縣五德鎮大營煤礦24日晚間發生重大事故。根據鎮雄縣人民政府新聞辦公室25日上午通報，該起事故初報造成7人失聯，截至目前為止，搜救人員已尋獲其中4人，但經確認均無生命跡象，目前仍有3人下落不明。現場搜救工作仍在全力進行中，省、市、縣三級政府已組織多部門力量展開緊急救援。遇難人員善後工作與事故原因調查同步開展。

雲南大營煤礦發生疑似「煤與瓦斯突出」事故。 （圖／翻攝《眾播視頻》）

根據鎮雄縣25日官方消息，這起事故疑似為「煤與瓦斯突出」，發生時間於24日20時10分許。據現場救援人員透露，突出點距離坑道出口約900公尺，位於一掘進工作面內。事發當時該區域共有9名作業人員，其中2人因位置較遠及時逃生，其餘人員則受困。由於氣爆噴出大量煤塊，填埋了長達200公尺的坑道，其中40公尺幾乎全被堵死。搜救人員在距離突出點100多公尺處發現4名遇難者，遇難者軀體被煤塊掩埋、頭部外露，初判為瓦斯濃度過高導致窒息死亡。

據了解，所謂「煤與瓦斯突出」是煤礦開採中的極端地質災害專用術語，指隨著開採深度及瓦斯含量增加，在地應力和瓦斯釋放的壓力共同作用下，軟弱煤層突破抵抗線，在極短時間內瞬間噴射出巨量的煤炭與瓦斯氣體。這種災害威力巨大，不僅會瞬間填埋坑道，釋出的高濃度瓦斯更會造成人員在幾分鐘內窒息身亡，並具備引發二次爆炸的高風險。

目前，搜救人員正在清理煤塊、排出瓦斯，搜索3名失聯人員。據搜救人員表示，救援難度在於瓦斯湧出量大、濃度高，導致排放慢。事發瞬間，瓦斯濃度一度高達98%，即便救援隊抵達現場後，在距離突出點300公尺處測得的濃度仍高達30%。目前共有9支救援隊伍抵達現場，輪流下井搜救。

