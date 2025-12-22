重大攻擊事件發細胞簡訊示警？劉世芳：須明確範圍、內容以免恐慌

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、衛福部次長呂建德、警政署長張榮興等官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。(記者方賓照攝)

〔記者李文馨／台北報導〕27歲通緝犯張文19日傍晚在台北市發動隨機攻擊震驚社會，台北市長蔣萬安表示，未來發生重大治安或無差別攻擊事件，將比照防災規格發送「細胞簡訊」。內政部長劉世芳今天表示，不反對北市府向政院災防辦申請，但要說清楚訊息內容，讓民眾知道怎麼做，否則引起恐慌，產生二次災害；她也說，此案不清楚嫌犯動向，貿然發布可能引起不必要恐慌。

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢詢問，未來類似重大攻擊事件能否比照天災發放細胞簡訊，即時通知民眾。劉世芳說明，目前地方政府發布細胞簡訊以疏散撤離為主，必須有明確科學數據，才能確認發送對象和範圍，例如大雨、颱風與地震警報都有相關參數。

劉世芳說，若能清楚發布確定簡訊，讓民眾了解發生事件，當然能達到疏散撤離效果，但如果參數沒那麼明確，反而會造成更多疑問，像此案不清楚嫌犯動向，加上人潮來來去去，貿然發布可能引起不必要恐慌，造成更多疑問，如果市府有需求可向行政院災害防救辦公室提出，會做較好的評估。

國民黨立委王鴻薇也關注細胞簡訊後續規劃，劉世芳表示，地方政府可以向行政院災防辦申請，但申請時有些要件，例如群眾是否有被教育等，否則發布疏散撤離，若沒有明確寫清楚疏散撤離方向與位置等，反而會造成恐慌。

劉世芳指出，若台北市政府要申請，內政部不反對，但希望跟災防辦說清楚訊息內容，因為大型活動都是不確定人潮，民眾接受到訊息必須讓知道怎麼做，否則會引起恐慌，甚至產生二次災害，造成民眾困擾。

劉世芳認為，這是一個很好的方向，但要界定清楚，例如國科會在地震發生時，會告知在震央幾公里範圍內要發細胞簡訊，而這次嫌犯從林森北路、到台北車站、中山站、誠品南西店等，維安訊息就是要快，如果發送的時間點不對，可能造成全線好幾十萬人不知道要怎麼做。

民進黨立委張宏陸表示，對民眾發送細胞簡訊仍待商榷，但警察系統除了無線電通報，能否透過細胞簡訊通報警方幹部、基層警員，加強橫向聯繫。警政署長張榮興表示，案發後當地警方除了展開圍捕，也會通報鄰近警察機關及外勤警員，實務上還是無線電通報最快，會將相關建議將帶回研究。

