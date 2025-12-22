重大攻擊事件發細胞簡訊？劉世芳曝條件 避免不必要恐慌

北捷台北車站與南西商圈19日晚間發生隨機殺人事件震撼全台，北市跨黨派議員認為，重大治安事件應發細胞簡訊給周邊民眾，而台北市長蔣萬安也要求相關單位研議細胞簡訊是否適用。但內政部長劉世芳22日回應，疏散撤離必須要有相對參數，才能知道細胞簡訊要發給誰、範圍有多大，否則可能會引起不必要的恐慌。

立院內政委員會22日邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

針對北市府表態若未來有類似狀況，希望發送細胞簡訊一事，劉世芳於會前受訪時表示，這個需要研議，發送細胞簡訊對地方政府來說只有疏散、撤離，這是由行政院災防辦進行訊息相關處理，但該定義要非常清楚，例如地震、颱風、下雨時會有相關科學性證據，以及發送細胞簡訊的涵納範圍在哪，都需要非常清楚，北市府有此研議的話，會請行政院與相關機構一同研議。

而藍委張智倫也關心，遇到重大攻擊事件可否發細胞簡訊？劉世芳回應，地方政府發放的細胞簡訊以疏散撤離為主，而疏散撤離必須要有相對參數，例如颱風、地震、大雨警報或相關科學性數據，才能知道細胞簡訊要發給誰、範圍有多大。

劉世芳說，因為不曉得嫌犯現在跑到哪，整個範圍是否以北車為主，以及跑到中山站，中山站上面還有南西商圈，倘若整個發下去的話，會不會引起不必要的恐慌？畢竟民眾不曉得發生什麼事情。

劉世芳認為，若發放的細胞簡訊非常清楚發生什麼事，相信民眾收到簡訊時，也能達到疏散撤離效果；但若相對參數不明確，反而會造成更多疑問，倘若地方政府覺得有需求，可跟行政院災防辦提此要求，並進行較好的評估。

