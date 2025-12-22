重大攻擊事件發細胞簡訊？劉世芳：參數須明確 將審慎研議

北捷隨機攻擊案引發各界討論。立委關切未來遇到重大攻擊事件，政府是否規劃發布細胞簡訊即時告知民眾，內政部長劉世芳今天(22日)表示，依照目前機制，地方政府發送的細胞簡訊以疏散撤離為主，但必須要有相對參數，若定義不清楚、無法界定範圍的話，恐引起不必要的恐慌，需要審慎研議。

立法院22日邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢時關切針對重大攻擊事件，政府是否規劃發布細胞簡訊，第一時間告知民眾，劉世芳表示，按照目前機制，地方政府所發的細胞簡訊以疏散撤離為主，若要疏散撤離必須有相對參數，比如颱風、地震、大雨等警報，或者相關的科學性數據，才能知道細胞簡訊發送對象，以及發送的範圍有多大。

廣告 廣告

劉世芳坦言，此次北捷隨機攻擊案，當時並不曉得嫌犯跑到哪裡去，也就是其整個範圍以台北車站為主，還跑到捷運中山站、誠品南西店，若細胞簡訊整個發下去，是否會引起不必要的恐慌，因為當下大家不曉得發生什麼事，若能確定發生什麼事，民眾收到簡訊，當然可以達到疏散撤離效果，但若相對參數沒有那麼明確的話，反而會造成更多疑問。

劉世芳指出，若地方政府覺得有發送細胞簡訊的需求，可以跟行政院災害防救辦公室反映，後續會做比較好的評估。劉世芳：『(原音)若明確定義不清楚，無法界定範圍的話，引起不必要的猜測跟恐慌，更何況人潮洶湧，來來去去的人不一樣，就好像地震四級，四級地震範圍有多大，這樣國科會就知道四級地震涵蓋範圍多大，這次的範圍不曉得嫌犯到哪裡去，也不曉得她最後在哪裡發生什麼事，我們是希望時間要求快，但是在整體過程，要做審慎研議的。』

劉世芳強調，程序不是問題，而是啟動是由誰發動，這需要參考很多不同國家的狀況，需要審慎研議。(編輯：沈鎮江)