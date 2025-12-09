重大發現！「1事」降低45%失智風險：現在開始就有用

記者施春美／台北報導

研究發現，中年運動能有效預防失智症，晚年運動更有效。(示意圖／pixabay)

失智症議題為人關注。運動與健康呈強正相關，從心腦血管、代謝、認知、癌症輔助療效，特別在失智症預防上，運動被視為降低風險的生活型態方式。今年甫出爐的研究發現，中年運動能有效預防失智症，晚年運動更有效。「因此，運動防失智，永遠不會太晚，現在開始就有效！」

經常分享醫療、健康新知的臉書粉專「藥時事」表示，2025年11月19日，波士頓大學團隊於期刊(JAMA Network Open)發表〈Physical Activity Over the Adult Life Course and Risk of Dementia〉，結論為「失智防護的時間窗不在青年期，而在中年與晚年。」

研究發現，中年與晚年運動量較高者，全因失智與阿茲海默症風險顯著下降；青年期運動量與後續失智風險未見明顯關聯。

該研究共納入青年期樣本 1,526 人（平均 36.7 歲）、中年期樣本 1,943 人（平均 54 歲）、晚年期樣本 885 人（平均 71 歲）。追蹤期間共識別 567 例全因失智：其中青年期 62 例、中年期 273 例、晚年期 232 例。

研究評估不同生命階段的身體活動量與後續全因失智、阿茲海默症的關聯。

研究結果如下：

1. 中年期運動量最高組相較於最低組：全因失智風險下降 41%。

2. 晚年期運動量最高組相較於最低組：全因失智風險下降 45%。

3. 青年期的運動量與後續失智風險：無顯著關聯。

研究團隊分析「中年與晚年」最能降低失智風險的原因如下：

1. 腦血管走廊的可塑性：中老年規律運動可改善內皮功能、提升腦灌流與血管彈性，減少小血管病變累積，對延後認知衰退特別關鍵。

2. 神經營養與突觸機能：運動可提高 BDNF 等神經營養因子，增強突觸可塑性與海馬體功能，與記憶與學習密切相關。

3. 代謝與發炎調控：運動降低胰島素阻抗、改善脂質譜，同時下調全身與中樞慢性低度發炎，減緩神經退化驅動因子。

4. 蛋白聚集與清除：動物與人類資料顯示運動可能促進β-澱粉樣蛋白與 tau 病理相關途徑的清除效率，延緩病理累積。

至於中晚年組群如何動最能防失智，以下是運動處方：

1. 有氧：≥ 150–300 分鐘的中等強度（如快走、騎車、游泳）或 ≥ 75–150 分鐘的高強度（如慢跑、飛輪）。

2. 阻力：2～3 天／週（涵蓋大肌群；每組 8–12 下、2–3 組）。

3. 平衡／柔軟度：2天／週（太極、瑜伽、動態伸展），降低跌倒風險、改善步態與反應時間。

