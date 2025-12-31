重大社會事件後焦慮、恐懼 中醫教你按這4穴位「助安神」

近期台北捷運、中山站外接連發生隨機攻擊事件，令許多通勤族陷入驚嚇與不安。不僅帶來強烈的恐慌感，也讓不少人反思日常生活中過度低頭滑手機、戴耳機的習慣，可能在危機時刻削弱了對環境的警覺。彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇表示，這類社會事件極易放大焦慮與恐懼，在中醫觀點要安定心神可多吃黑豆、黑芝麻、核桃，或是按摩手腕處的內關穴等等，都可以幫助緩解焦慮。

內關穴位置。（中醫師提供）

心神不寧多與肝腎失調有關

從中醫視角來看，突發的驚恐最容易直接擾亂「心神」，導致情緒失衡。劉宗昇中醫師指出，心神不寧往往與「肝腎」功能息息相關，其中肝主疏泄，氣血鬱結時便容易產生煩躁感；而腎主恐懼，當腎氣虛弱時，恐慌的情緒會被加劇。因此，要緩解急性恐慌與後續壓力，必須從肝腎同源的角度入手，透過相互滋養的調理方式，讓心神重歸安寧，使情緒恢復平穩。

疏肝理氣緩解焦慮

肝氣鬱結是焦慮感的常見來源，特別是在事件突發後，許多人會感到胸悶或易怒。劉宗昇中醫師說明，中醫主張以「疏肝理氣」為主，藉此促進氣血流通。在日常生活中，適度運動如散步、太極拳或瑜伽，都能有效幫助肝氣疏泄。與此同時，提升周遭覺察力也是一種情志調節，練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成隨氣呼出的負能量，並培養樂觀心態，避免過度壓抑，才是長久的養肝之道。

補腎固本讓身心有所依

針對混亂場面觸發的腎氣不固，劉宗昇中醫師建議，調理上以「補腎益精」調理。飲食上可多攝取黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物，並維持晚上11點前入睡的規律作息。此外，睡前利用鹽水或艾葉泡腳以通暢腎經，不僅能提升自我保護感，更能減少無謂的恐懼。適度提高危機意識雖是必要，但應避免讓恐懼綁架生活，才能真正達到補腎安神的效果。

身體4穴位按摩助安定

除了心法調適，民眾每日可花五到十分鐘進行穴位按摩。劉宗昇中醫師建議，針對疏肝與補腎，可按壓腳背的太衝穴、手腕的內關穴，以及腳底的湧泉穴與腰部的腎俞穴，皆有助於平穩情緒。

太衝穴位置。（中醫師提供）

在日常飲品方面，劉宗昇中醫師則說，可使用玫瑰花、菊花、枸杞子、酸棗仁與甘草沖泡「養心安神茶」，連續飲用能緩解恐懼與煩躁。劉宗昇醫師提醒，中醫重在「治未病」，在社會風雨過後，透過肝腎調養讓心神歸位，我們不僅能外在處事更謹慎，內心也能種下平安與智慧的種子。