重大突破！男性口服避孕藥可望3年內誕生 「控制精子開關」不影響性慾

女性避孕藥問世64年後，科學界終於在男性口服避孕藥研發上取得重大突破。一款名為YCT-529的新型實驗藥物近期在小型人體試驗中展現良好安全性，不會影響男性性慾、情緒或賀爾蒙水平，被視為男性避孕研究的里程碑。研究團隊預估，若後續大型臨床試驗順利進行，這款藥物最快可能在3年內正式上市。

過去男性避孕藥研發困難重重，主要原因在於傳統方法多採取抑制腦下腺賀爾蒙來減少精子生成，但同時也帶來性慾降低、肌肉無力及潮熱等副作用。 （示意圖／Pixabay）

過去男性避孕藥研發困難重重，主要原因在於傳統方法多採取抑制腦下腺賀爾蒙來減少精子生成，但同時也帶來性慾降低、肌肉無力及潮熱等令人難以接受的副作用。YCT-529之所以引發醫界高度期待，關鍵在於它採取全新機制，不干擾男性體內賀爾蒙系統，而是針對睪丸中一種名為RAR-α（維甲酸受體α）的蛋白質發揮作用。

這種蛋白質負責協助精子生成，需要維生素A的代謝物「維甲酸」作為關鍵原料。YCT-529會在睪丸中與RAR-α結合，阻斷維甲酸進入細胞的途徑，使精子生成過程暫時中止。動物實驗顯示，雄鼠每日服用該藥物4週後，精子數量大幅下降，避孕成功率高達99%，且停藥後約1至1.5個月便能恢復正常生育能力。

製藥公司YourChoice Therapeutics已針對16位健康男性進行為期一個月的初步人體試驗，測試10至180毫克不同劑量的安全性。研究結果刊登於《Communications Medicine》期刊，顯示受試者的性慾、賀爾蒙濃度及情緒狀態均未出現異常變化，整體耐受度良好。英國國王學院泌尿科教授泰特·亞普（Tet Yap）表示：「這是令人振奮的進展，下一步是觀察大型試驗中的安全性與有效性。」

研究團隊特別提醒，YCT-529並非「吃了立即生效」的避孕藥。由於精子成熟需要完整的生成周期，服藥後至少需要8週左右，精子數量才會降低到足以避孕的水平；同樣地，停藥後也需要2至3個月精子才能完全恢復正常數量。因此，在藥效尚未達到理想標準前，使用者仍需搭配其他避孕方式。

未來男性除了保險套之外，也多了避孕藥的選擇。（示意圖／Pixabay）

科學界仍有一些疑慮待釐清。由於RAR-α與維甲酸不僅存在於睪丸，也廣泛分布於大腦、皮膚、肺部及免疫細胞中，研究人員關注這款藥物是否只在睪丸發揮作用而不影響其他器官。在初步試驗中，少數參與者曾出現呼吸道感染症狀，另有一名受試者出現心律不整情況。雖然目前無法確定這些症狀是否與藥物有直接關聯，但這些發現也為後續大型試驗提出重要警訊。

英國愛丁堡大學教授理查·安德森（Richard Anderson）表示：「動物實驗的結果非常有說服力，但在人類身上還需要更多資料才能確認其安全性與有效性。」

除了YCT-529外，其他研究團隊也正在開發不同途徑的男性避孕方法。例如精管凝膠避孕法，通過將凝膠注入輸精管來阻斷精子排出，早期資料顯示避孕效果可維持至少兩年，但相關研究尚未通過正式同行審查。另一種方法是Nestorone避孕凝膠，使用者每天需在手臂塗抹含有女性賀爾蒙（用於抑制精子生成）及男性賀爾蒙（避免性功能下降）的凝膠，大型臨床試驗結果顯示約86%的男性在使用15週後達到避孕效果。

男性口服避孕藥的發展終於迎來突破，YCT-529雖仍處於早期研究階段，但已展現出兼具效果與安全性的潛力。專家提醒，現階段仍需要更大規模、更長時間的臨床試驗，以釐清藥物對免疫系統及心血管等方面的潛在風險；在正式上市前，現有的避孕方式仍是最可靠的選擇。

