重大職災死亡上修至259人 勞動部揭3大原因：隱匿通報

（示意圖／Pixabay）

勞動部今（5日）更新114年度全國各縣市政府重大職業災害死亡人數統計，數據由原先公布的251人修正為259人。儘管數據微幅上修，但與113年相比仍降低了9.8％。勞動部強調，此次數據異動主因在於部分案件需經法醫解剖鑑定、釐清雇主通報責任或確認罹災者身分，相關程序完備後才納入正式統計，以求精確呈現職安現況，供社會大眾監督。

針對數據落差，勞動部詳列三大主因。首先，有3件職災因事業單位隱匿未報、延遲通報，或勞工受傷一段時間後於115年初才不幸身亡，需經勞檢介入方能確認；其次，有3名勞工死亡原因經法醫鑑定後，才確認與工作具備因果關聯；最後，則有2件是經由深度調查後，才釐清罹災者身分及確認工作相關性。勞動部解釋，統計數據受限於審認進度而具有動態性，隨程序完備而更新是確保資料正確的必要作為。

廣告 廣告

為防堵隱匿職災，勞動部重申已修正《職業安全衛生法》，大幅加重雇主違規裁罰力度。自114年12月19日修正公布後，針對未通報或遲報職災的罰鍰，已從過去的3萬至30萬元，提高至5萬至300萬元，藉此強化企業的職災通報責任。同時，勞動部也要求各級勞檢機構提升效率，接獲通報後須即時登錄並完成確認程序，以利即時掌握災情、動態調整減災策略。

勞動部表示，未來各季度的重大職災統計資料，將於該季結束後一個月內，定期公告於職安署官網的「職場重大職災／違法資訊公布專區」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

拜託大家記得他的好！袁惟仁辭世後首度露面 陸元琪直播吐心聲公開道歉