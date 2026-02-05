重大職災死亡增至259人 平均每天0.7人喪命

勞動部原本1月15日公布民國114年全年因為工作場所重大職災死亡的勞工人數為251人，但今天公布新數字增加8人達259人、平均每天有0.7名勞工死亡。（示意圖／報系資料照）

勞動部原本公布各縣市重大職災死亡統計為251人，但今天重新公布更新數字增加8名至259人、平均每天死亡人數達0.7人，勞動部說，8人裡面有3人為未通報或延遲通報、3人則為死亡原因與工作具有關聯性，另外2人則是進一步釐清後則確認為重大職災。

勞動部職安署副署長萬榮富表示，新增的8人之中有3人事業單位未通報或延遲通報，也有部分是勞工受傷後至115年後才死亡雇主未重新通報，若雇主屬該情事可依職安法處3萬至30萬元，新法上路後更可以處5萬元至300萬元，另外3人則是因為待法醫解部鑑定並取得屍體相驗書後確認死亡原因後才計入。

萬榮富說，另外還有1件分別為罹災者為勞工下班後仍逗留於工作場所後死亡，1件為自營作業者與雇主之間身分釐清後均決定從嚴計算均予計入。

此外，雖然去年營建業職災減少，但製造業卻不減反增，萬榮富坦言，去年製造業多為急單趕工，且發生也是以中小企業居多，將加強相關措施以減少職業災害。

