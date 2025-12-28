重大警訊！日媒：若地震海嘯、路斷 日本逾2千9百村「陷孤立」

日媒27日公布調查指出，從北海道到鹿兒島縣，日本政府指定的「半島振興對策實施地區」共23個地區內，至少有2925個村落在地震等災害發生時，可能因道路中斷或海嘯而「陷入孤立」。

日本處於地震多發地帶。（示意圖／Pixabay）

《共同社》報導，在2024年元旦發生的能登半島地震中，多處村落接連孤立，導致救援與支援延誤，使災情進一步惡化。報導指出，面對未來可能發生的南海海槽巨大地震等重大災害，如何強化「半島防災」已成為重要課題。

《共同社》於10月至12月期間，針對被列入「半島振興對策實施地區」的194個市町村落進行問卷調查，共有180個市町村落回覆。這些地區涵蓋自治會、或日本官方統計使用的農業村落等單位。

報導表示，排除「不明」及「未調查」的回覆後，確認北海道渡島、京都府丹後、鹿兒島縣薩摩等23個地區共2925個村落，存在孤立風險。造成孤立的原因包括地震導致道路損壞、土石流、橋梁崩塌、海嘯，以及寒冷地區的大雪等。

其中，以三重、奈良、和歌山三縣組成的紀伊地區，情況最為嚴重，潛在孤立村達889處；其次為千葉縣的南房總地區，有379處村被列為高風險。

