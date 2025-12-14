重大讓步！烏俄戰爭持續近4年 澤倫斯基宣布「烏克蘭願放棄加入北約」

即時中心／徐子為報導



外媒報導，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）預計今（14）日將在德國柏林與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等歐洲領袖會晤。據了解，在這場會談開始前，澤倫斯基已先行向魏科夫表達「烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）」，以此作為交換讓步方案，盼能換取西方安全保證。





根據《路透社》報導，這場會談至關重要，因白宮正敦促烏克蘭於今年底前達成和平協議，結束這場長達近4年戰爭。而烏克蘭願意讓步，也代表重大轉向，因烏國長期想加入北約，以抵禦俄羅斯侵略。



而俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭的其中1原因，就是烏國希望加入北約，俄國認這對其國安構成威脅。





