重大車禍致胃腸「移位」入胸腔 採微創手術搶命

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名58歲陳姓女子因車禍自撞導致全身多處重創、生命垂危，經送往苗栗市大千綜合醫院急診，發現其傷勢極為罕見且複雜，不僅胸腹部嚴重受損，連胃部與腸道都因強大撞擊力「擠」進了胸腔，在臨床上屬少見的「外傷性橫隔膜疝氣」。所幸在外科部主任馮啟彥大膽採用腹腔鏡微創手術後，成功修補多處破裂，將傷者從鬼門關前拉了回來。

大千醫院指出，陳女被送抵急診時，出現嚴重的雙側氣胸與皮下氣腫，呼吸極度困難。經全身電腦斷層掃描發現，強大的撞擊力導致她的左側橫隔膜破裂，原本應在腹腔的胃部及部分腸道，竟位移進入左側胸腔，嚴重壓迫左肺，導致肺部無法擴張。此外，檢查更發現其下腹部大量出血(腸繫膜血管破裂)、左腳踝骨折，背部還有大面積的2至3度擦燙傷，傷勢遍布全身。

面對如此複雜的傷勢，傳統手術通常需要從上腹部一路劃開至下腹部，留下超過30公分的巨大傷口，對於胸腹部同時重創的傷者來說，術後的劇烈疼痛與漫長的復原期將是巨大的考驗。

外科醫師馮啟彥評估後，決定採取難度較高的腹腔鏡微創手術。馮啟彥說：「透過腹腔鏡的3個小傷口，先往左上腹腔將移位的胃腸道拉回原位，並修補破裂的橫隔膜；接著隨即將鏡頭倒轉往骨盆腔，修補兩處大量出血的腸繫膜血管。」這種方式不僅避開了大面積傷口，也大幅減少病人的體力消耗。

在外科團隊完成胸腹部的緊急修補後，骨科與整形外科接手處理腳踝骨折及大面積燙傷。在跨科別團隊的接力救治下，陳女恢復良好，目前已順利出院，轉由門診持續追蹤。

馮啟彥指出，一般人的橫隔膜是分隔胸腔(心、肺)與腹腔(胃、腸、肝)的屏障。當遭受巨大外力撞擊(如車禍、高處跌落)導致腹壓驟增，橫隔膜可能像氣球一樣破裂，導致腹腔器官移位進入胸腔。若不即時處理，會導致肺部塌陷及器官壞死，危及生命。

同時，此次的「外傷性橫隔膜疝氣」在臨床上並不常見，通常需要極大的腹部撞擊力才會發生。陳姓傷者全身多處受傷，顯示車禍當下經歷了劇烈翻滾與撞擊。

