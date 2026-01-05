重大車禍！桃園轎車暴衝撞7機車 多人急送醫
桃園市桃園區今（5日）傍晚17時許發生嚴重車禍，一名轎車駕駛疑似操作不慎，失控衝撞在前方路口停等區的7輛機車，造成至少5人送醫。
據悉，肇事車輛行經國際路二段某路口時莫名往前衝撞，造成前方機車閃避不及如保齡球倒下，多名騎士當場倒地不起，其中1輛機車更被撞到龍頭潰縮，瞬間成為報廢車。事故除造成至少5人送醫，也讓本就適逢下班時間而壅塞的道路更加堵塞。
現場目擊者轉述肇事駕駛說法，肇事駕駛稱當時在車內做伸展動作，同時打算踩下煞車，未料腳不明原因卡住暴衝釀禍。實際肇事原因及後續賠償責任，仍須待警方釐清。
