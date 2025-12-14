重大轉向！烏克蘭放棄北約換和平 澤倫斯基鬆口這樣說

烏克蘭總統澤倫斯基於柏林會談前宣布重大政策轉向，放棄北約夢改尋西方安全保障。（圖／達志／美聯社，下同）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前在德國首都柏林與美國特使及歐洲盟國代表會談前夕宣布，烏克蘭已經放棄加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟的目標，此舉是烏方為促成俄烏衝突停火所做出的重大妥協，並以換取以美國、歐洲及其他盟國提供的安全保障。

澤倫斯基形容尋求美歐安全承諾為「防止俄羅斯再侵」的妥協方案。

澤倫斯基指出，烏克蘭從戰事爆發以來長期希望加入北約，這一目標甚至被納入憲法，作為防範未來俄羅斯再次入侵的保障。然而部分美國與歐洲盟國並不支持此一方向，促使烏方重新評估戰略立場。他表示：「從一開始烏克蘭就希望加入北約，因為那代表真正的安全保證，但一些美國與歐洲夥伴並不支持這一方向。」

「烏克蘭妥協放棄北約」成全球焦點，澤倫斯基籲各國提供具法律約束力的安全保障。

澤倫斯基表示，烏方目前正尋求美國與烏克蘭之間的雙邊安全保障、類似《北約條約》第五條的防禦性約束，以及來自歐洲盟國、加拿大和日本等國的多邊安全保障，以取代加入北約的方案。他強調，這樣的安排是烏克蘭自我提出的妥協，目的是防止俄羅斯未來再度入侵。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長期要求烏克蘭正式放棄加入北約，並提出烏方需維持中立、不允許北約軍隊駐紮的條件。俄方早前也曾希望西方主要國家以書面形式承諾北約不再東擴，但目前尚未達成具體協議。

俄羅斯總統普丁多次堅持要求烏克蘭放棄加入北約。

澤倫斯基表示，烏克蘭、美國與歐洲盟國正共同評估一份包含約20項要點的提案，其終極目標是建立以現有前線為基礎的停火協議。他說烏方並未與俄羅斯直接談判，而是希望透過盟友協調達成實質和平。

此外，烏克蘭目前仍遭俄軍頻繁攻擊，導致電力、供水及供暖設施受損，數十萬民眾面臨停電困境。澤倫斯基指責俄羅斯試圖拖延戰爭並造成更大傷害。

美國方面，總統川普（Donald Trump）派出特使史蒂夫・威特科夫（Steve Witkoff）與女婿賈里德・庫什納（Jared Kushner）前往柏林與烏方及歐洲代表討論相關和平方案。德國總理佛里德里希・梅爾茨（Friedrich Merz）將主持一場峰會，以凝聚歐洲盟友對烏克蘭的支持。

北約秘書長魯特（Mark Rutte）近日在柏林公開表示，北約必須準備面對可能規模與第二次世界大戰相似的衝突擴大，並強調俄羅斯仍視西方為戰略對手。克里姆林宮隨後對此予以駁斥，稱相關言論不負責任且缺乏具體事實。

烏克蘭總統澤倫斯基於柏林會談前宣布重大政策轉向，放棄北約夢改尋西方安全保障。（圖／翻攝自X，@FT）

