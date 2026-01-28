重大進展！台船證實：海鯤號明日首度潛航測試
潛艦國造原型艦「海鯤號」去年12月入塢整備後，於本月21日出塢。台船今（28日）透過新聞稿表明，海鯤號與其他國家的新造潛艦比較，其實工期並未較久，甚至偏快；並一併透露，海鯤號將於明日首次潛航測試。
海軍司令部參謀長邱俊榮中將日前表示，海鯤號已開始實施潛航測試前的作業整備，後續完成驗測、評估後，就會按照計畫進行潛航。
台船今晚發佈新聞稿表示，海鯤號自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試，並將於明（29日）第一次潛航測試。
台船表示，從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。這樣的速度，究竟是快還是慢呢？台船以各國為例，像是南韓等首次造潛艦的國家，靠先進國家成熟設計直接技術移轉在本地首次建造，派員至德國學習建造原型艦，再從德國技轉回本國製造後續艦，約需 4至5 年。
像是巴西、西班牙等有造潛艦經驗的國家，從先進國家的設計改良與技術指導在本地建造，也需費時12年以上。至於澳洲等無造潛艦經驗的國家，由先進國家單一廠商直接指導建造柯林斯級潛艦，也須費時6年半；海鯤號網羅不同先進國家工程師混合組隊指導，則約需4年多。
台船表示，與其他國家的新造潛艦比較，其實海鯤號工期並未較久，甚至是偏快。尤其是若考量我國並非如成功級巡防艦或南韓的張保皐級潛艦，是直接有現成的設計圖、料件來製造的技轉模式，也非如IDF經國號戰機或澳洲柯林斯級潛艦般，是由先進國家單一廠商完整指導下，全新設計後在本地製造的直接指導模式，而是更為困難的模式。
台船說，海鯤號是由不同先進國家工程師混合組隊指導的全新設計，工期也僅需要4年多，快追上有成熟產線的先進國家。
台船指出，再從命名下水典禮到交艦的時程來看，僅有日本、瑞典、南韓的第二次技轉可以壓縮到2年以內，大部分原型艦也都需要2年多至3年的時間，甚至德國自己的212A也花了3年多的時間。目前海鯤號的時程看來與大部分國家相近。
至於設計，台船強調，先進國家的新設計，費時長短不一，取決於海軍需求面的規格確定時程，技術面須融入多少新技術、裝備，以及政治氣氛影響的預算或批准生產計畫。而海鯤號從2017年至2020年底開工，費時僅約3年半，竟然也可以與先進國家順利設計時的時程相似；所以IDS專案的原型艦，無論設計或製造，兩者皆屬不易。
[Newtalk新聞] 台灣國際造船公司（台船）「潛艦知識科普」系列今日（28日）發布最新內容，針對「各國新一級潛艦『原型艦』（prototype）的設計與建造速度」進行比較分析。台船指出，「海鯤軍艦」工期並未較其他國家緩慢，甚至相對偏快；單艦造價約379億元，也屬中間價位，比南韓與澳洲首次在先進國家技術指導下自製的潛艦更為便宜。 台船說明，「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日舉行命名典禮，預計2025年6月14日進行第一次浮航測試、2026年1月29日進行第一次潛航測試。從開工至今5年2個月、安放龍骨至今4年2個月、命名典禮後2年4個月。 台船分析世界各國柴電潛艦原型艦建造期程後歸納幾項特點：※ 自行研製全新一級原型艦（如法國天蠍級、英國擁護者級、德國212A/214級），因融入大量新技術與新系統，自安放龍骨至交艦工期通常需6至10年。※ 擁有超過百年成熟產線的國家（如日本、德國、瑞典），改良型可縮短至約4年；但瑞典最新A26級因離開上次哥特蘭級研製超過20年，出現人才與技術斷層，已延期追加預算，
