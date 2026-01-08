重大違規取消初選資格！民進黨台南、高雄下週定生死 5禁令曝光

民進黨高雄市長初選，立委林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一） 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，初選區嘉義縣、台南市、高雄市將於12日至17日執行民調。對此，民進黨今（8）日公告，自9日零時起，各候選人及團隊不得參加媒體專訪、不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調。根據民進黨《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》規定，若違規情節重大者取消其初選資格。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲於台南市長提名人電視政見會上正面交鋒。 圖：《三立電視》提供（資料照）

民進黨今日下午指出，2026年民進黨直轄市長暨縣市長（高雄市、台南市、嘉義縣）初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告：

1.依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理。

2.自本黨中央黨部通知停止媒體活動之期日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為：

(1)參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

(2)於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告(含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告)。

(3)藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

(4)於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞。

(5)發布、引用民調或其他預測市場之結果。

根據民進黨《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條規定，若違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會，違規情節重大者取消其初選資格。若仍具初選資格的候選人在二人(含)以上時，應重新進行民調作業。

