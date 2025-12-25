重大隨機暴力事件後嚴肅且必要的公共討論／尤榛嚴

▲一二一九台北市重大隨機暴力事件發生後，政府應變以提升大眾運輸場站見警率為主。

尤榛嚴

本月十九日台北市捷運臺北車站、中山站發生重大隨機暴力事件，造成無辜死傷，社會哀痛不已。在哀悼之餘，是否需要檢討警方應變作為，本身就是一個合理且必要的公共討論。

必須先說清楚：第一線警察、保全與救護人員並非不作為，而是在歹徒行蹤不明、行動持續、可能涉及縱火或爆裂物的高度風險情境下執勤。任何進場或圍捕決策，都牽涉「避免更多無辜死傷」與「立即制止歹徒」之間的艱難權衡。

因此，檢討的重點不應落在基層人員的勇氣或付出，而是整體指揮、制度設計與跨單位應變機制是否足夠成熟。

本案歹徒犯案橫跨三個多小時、地點多元，包含租屋周邊、捷運站與百貨商場，並伴隨變裝、縱火與製造混亂等行為。這類情境在各國警政體系中，皆被視為「動態重大暴力事件」，關鍵在於是否能迅速升級為跨局處的單一指揮體系，即時整合監視系統、捷運、商場與消防資訊，並研判歹徒可能的移動路線與目標。

若在歹徒持續流竄期間，圍捕與有效制止耗時數小時，自然有必要回頭檢視指揮整合是否過慢，或決策層級是否過於分散。

此外，現代警政對於隨機攻擊事件已有基本共識：歹徒仍在行動中，每一分鐘的延遲，都可能增加新的受害者。問題不在於是否「應該立刻衝入」，而在於第一線是否具備足夠訓練與授權，在安全條件允許下更早介入，抑或因回報流程與權責不清而延誤決策。這是制度設計的問題，而非個別人員的怯戰。

事件中，保全人員成為第一個嘗試阻擋歹徒的角色，民眾則只能在缺乏引導下驚恐逃散，亦反映出大型公共場所在警政、防災與保全協作上的不足。是否讓保全承擔了過高風險，卻未配備相應訓練與支援，值得系統性檢討。

檢討並不等於究責，而是為了讓下一次反應更快、犧牲更少。健康的檢討應包括：事件時間軸的公開回顧、指揮決策流程的檢視、跨單位演練是否到位，以及現行法規與授權是否過於保守，反而延誤制止時機。

尊重專業，並不意味著拒絕檢視；肯定辛勞，也不應成為停止改進的理由。唯有在理性與制度層面持續修正，社會才能真正降低下一次悲劇發生的機率。近日以來警察和民眾們辛苦了，風雨總會過去，但台灣平安，世界平安， 安全、幸福最可貴！（照片翻攝畫面）