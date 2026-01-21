重審退休所得替代率需半年 李來希轟：看準憲法法庭會出手

圖為民團籲停砍年金。（本報資料照片）

立法院已於去年底三讀通過停砍公教年金，但行政部門聲請釋憲且未執行，全國公務員協會前理事長李來希今（21日）發文透露，昨（20日）到立委辦公室商討如何因應與協助夥伴們未來的爭訟，追討依法應得的退養所得；他並批，看完銓敘部的通函，說穿了就是不論已退、未退、新退或是舊退人員全部依照舊有的標準核發，就是這樣要拖到他們釋憲後的結果，「看準了那五個憲法法庭的怪獸會出手相挺的態勢，死皮賴臉的就是不依照新的標準給付，說一套做一套」。

立法院去年底三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》，銓敘部表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年。銓敘部長施能傑說明，根據過去經驗，警察人事條例通過後也花半年時間調整，因為需要重新寫程式、廠商需求溝通，還要逐一測試程式等。

李來希今在臉書發文指出，昨天傍晚回到家裡就收到服務單位轉來銓敘部的通函。但他認為，通函內容仍不出太極式的推托拉，先是承認本次公教退撫法案修法的效力，自114年12月28日法案生效後實施，是日之後退休人員會依照新法標準核定退休所得，是日之前已審定退休的退休所得會另行核定給付標準；因重新審定退休人員退養所得尚須調整作業系統，時程約需半年時間，故已退休人員暫時依照原核定標準核發退休金。另外為求作業一致，114年12月28日之後退休人員，仍暫時依照舊有的標準給與，嗣後再依照新的標準辦理。

對此，李來希批，說穿了就是不論已退、未退、新退或是舊退人員全部依照舊有的標準核發，說了等於白說，就是這樣要拖到他們釋憲後的結果，說一套做一套，真是看了讓人覺得噁心。他並認為，這封通函目的不善，不是什麼法條釋義說明，而是為了阻絕退休公教朋友的依法申訴，直接挑明一切就等半年後再說，不管我們的夥伴們是抗議還是申訴還是要求復審，結論就是「等」。

李來希續批，「他們不是不明白，也不是不作為，而是在等待他們豢養的憲政怪獸法庭作出滿意的裁判，一切都將會是順理成章的依照『朕』的旨意辦理，台灣的法治淪落至此，『依法行政』基本的法治ABC竟然成為奢求，能不讓人浩歎？」

