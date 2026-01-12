重審退休所得替代率需半年…藍轟拖時間 考試院回應曝

立法院司法及法制委員會12日邀考試院祕書長劉建忻（見圖）、銓敘部長施能傑、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、內政部、教育部、行政院主計總處專題報告「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」，並備質詢。（劉宗龍攝）

立法院去年底三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》，銓敘部表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年。但時間引發藍委質疑「拖太久」，對此，考試院秘書長劉建忻今（12日）表示，要讓公務同仁有合理執行時間，也參考過去107年改重新核算時間，還有去年警察人事條例，這半年推估是合理的。

立法院司法及法制委員會今邀請考試院秘書長、銓敘部部長、行政院人事行政總處人事長、內政部、教育部、行政院主計總處針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

國民黨立委吳宗憲在質詢時說道，請問什麼叫合法合憲？劉建忻回應，相關法律生效後該執行就會執行；吳追問是不是新法三讀通過、總統公布生效，只要憲法法庭還沒判違憲之前，本來就應該要審定發給？劉再回，審定是我們工作會來處理。

吳宗憲接著說，行政院長卓榮泰應該來聽聽考試院在講什麼，因為他創了一個全世界民主國家沒人幹過的事，叫做三讀通過的法律可以自認違憲所以不執行。他並提出質疑，目前你們的問題行政作業需要時間，但有一個問題，為什麼時間要這麼久？需要半年？

銓敘部長施能傑說明，根據過去經驗，警察人事條例通過後也花半年時間調整，因為需要重新寫程式、廠商需求溝通，還要逐一測試程式等。

國民黨立委王鴻薇也質疑，什麼時候正式上路是在為政者的一念之間，看起來提出釋憲只不過用時間換取空間；另外，國民黨立委翁曉玲也質疑作業時間太長。對此，劉建忻回應，要讓公務同仁有合理執行時間，也參考過去107年改重新核算時間，還有去年警察人事條例，這半年推估是合理的。

【看原文連結】