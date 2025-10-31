重層嚇阻利器！ 陸軍108輛M1A2T戰車接棒CM11捍衛北台灣

M1A2T的主砲爲120公厘口徑滑膛砲，可發射翼穩脫殼穿甲彈等彈藥，可對抗中共主力戰車。郭宏章攝



台灣向美國購買的首批M1A2T艾布蘭主力戰車抵台後，歷經近10個月整備、專長訓練、射擊驗證後，首支接裝的584旅聯兵三營今天在新竹湖口舉行成軍典禮。目前現役的CM11「勇虎戰車」將作戰任務交棒給M1A2T主力戰車，象徵M1A2T正式進入陸軍的戰鬥序列，成為重層嚇阻戰略指導下，串連起不對稱作戰擊殺鏈的重要利器。

M1艾布蘭（Abrams）系列戰車是陸軍夢寐以求的主力戰車，陸軍建案「銳捷專案」爭取，而美國川普總統第一任期內，於2019年7月批准出售最新型的M1A2T艾布蘭主力戰車給台灣，還有附屬的16輛M88A2救濟車、M1070A1重裝備運輸車16輛以及16輛M1000 重裝備運輸板車等。台灣於2019年與美國簽約，編列405億元採購108輛M1A2T戰車。首批38輛於2024年底運交抵台，第二批42輛則在今年7月底運抵台灣，最後一批28輛將在明年第一季交付。

而目前陸軍已接裝的M1A2T戰車，首先由以戰車部隊為戰力主幹的陸軍584旅聯兵三營接裝，原本使用的是CM11勇虎戰車，也被稱為M48H，屬於巴頓戰車系列的M48由陸軍兵整中心與美國通用動力地面系統（GDLS）公司研製改良的特殊車型，將M60A3主力戰車的底盤與M48A3砲塔組合，配備型號為M68A1的105公厘口徑線膛戰車砲，命名為CM11「勇虎戰車」，於1990年起陸續服役。

陸軍指出，又稱爲「登步部隊」的陸軍裝甲第584旅於民國100年（2011年）換裝CM11「勇虎」戰車，迄今，服役近14年，陪伴著「登步部隊」執行戰備及各式演訓任務，今天正式把作戰任務交棒給M1A2T戰車戰車部隊，而聯兵三營則是首批接裝單位，這是承先啟後的蛻變，更是陸軍裝甲戰力升重要的

里程碑。

肩負首支接裝部隊重任的裝甲584旅聯兵三營營長丁寶順中校，受訪時表示，聯兵三營接下中華民國首批新式戰車換裝這項重大任務，期間歷經基礎專長訓練、射擊訓練及初始戰力驗證等驗測項目，有賴於全體戰士的辛勞及旅部的全力協調及支持，順利的完成各項任務，「身為裝甲兵的我們，這份榮耀無可言喻。」

丁寶順指出，換裝M1A2T戰車過程中，令自己印象最深刻的是在基礎換裝訓練期間，因為M1A2T戰車的操作面板全是英文的介面，對戰士的學習上面都相當的吃力，就算在白天操課，官兵們都已經精疲力竭了，但還是會利用夜間的時間努力的鑽研。丁寶順也說，加強學習的方式主要是透過閱讀書籍，就是把英文的操作手冊都已經翻成中文，官兵們還是會花時間在努力的對照，然後把所有的程序學到最精熟，並在射擊訓練中，獲得最佳的成效，官兵的努力都值得肯定，未來將持續精進本職學能，並發揮聯合兵種作戰的最大效能，保衛這美麗的家園。

營長可以請再問你嗎 就你的軍旅生涯當中

你也應該接觸過很多型的戰車 就以你M1A2T這個比較起來 你覺得它的射擊精確度以及它的行進階的射擊能力 跟過去幾輛戰車相較起來 有什麼樣的差異性

丁寶順也被問到，軍旅生涯當中也應該接觸過很多型的戰車，就以M1A2T與過去的戰車比較起來，主要差異性在於它的主砲為滑膛砲，跟以前的線膛砲比較起來就是會比較精準，，當然120公厘口徑主砲的火力當然是更加的提升 可以有效的摧毀敵人。

而584旅聯兵三營戰二連其中有一位女性排長邱郁晴中尉，在大學就讀陸軍官校大學儲備軍官（ROTC）111年班畢業後，進入戰車部隊，對於這次成為接裝最新型的M1A2T戰車，表示很高興成為接裝部隊的一員。

邱郁晴排長表示，從去年12月開始進入裝訓部，及後續到坑子口訓場進行射擊訓練，最後回到駐地湖口營區，過程中有不少困難與挑戰。印象最深刻的是在坑子口訓場，第一次指揮排組實車演練，其中最困難的是，因為M1A2T是閉艙駕駛，有時戰車駕駛會受到視線受限的問題，沒辦法看到整個訓場的地形，此時就要藉由車長的指揮與引導，加上雙方的信任，訓練四台車的默契與流暢度，才能完成四台戰車一同完成射擊任務。

至於今天新舊交接的CM11勇虎戰車交棒給新型M1A2T戰車，邱郁晴排長指出，性能差異部分，比起原本的CM11，M1A2T的主炮口徑從105公厘提升120公厘口徑，火力更大，另外也增加了車長的「獵殲系統」與遙控機槍塔部分，可以讓射手及車長，更迅速的尋找到地方目標，對敵射擊。

