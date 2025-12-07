重度二尖瓣膜狹窄 嬤微創置換恢復快

心臟病友呂女士(右3)及陳先生(左3)與北榮內視鏡微創心臟瓣膜手術醫療團隊合影。

（台北榮總提供）

記者傅希堯∕台北報導

台北榮總開發內視鏡微創心臟瓣膜手術技術，結合多模式精準麻醉，及手術室內早期拔除氣管內管，使傷口更小並減少組織破壞，傷者恢復快，縮短住院時間，大幅提升手術品質與舒適度。

71歲呂女士，因一動就喘而就醫，檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受內視鏡微創二尖瓣膜置換手術，術後在手術室內即拔除氣管內管脫離呼吸器，清醒後疼痛輕微，復原迅速，術後第4天即可出院。

70歲陳先生，則因偶發性胸口痛，被診斷罹患重度主動脈瓣膜狹窄，經詳細術前評估與醫病溝通，接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，同樣也在手術室內移除氣管內管，恢復迅速，術後第6天即可出院。

北榮心臟血管外科醫師郭姿廷表示，患者因懼怕心臟手術，經常等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險。內視鏡微創瓣膜手術，傷口位於右側的肋間，不需鋸開胸骨也不用鋸斷或撐開肋骨，將傳統手術約20公分傷口，縮小至5公分以內。

郭姿廷指出，透過3D內視鏡的鏡頭，可以清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程及效果與傳統手術無異，但傷口小、不用破壞任何骨頭且對組織的傷害少，並透過多模式精準麻醉結合超音波導引周邊神經阻斷，最大化術後加速康復的效果，病人術後活動限制少，狀況穩定術後隔日即可下床活動，平均術後5到7天就可出院，回家後也很快就能恢復正常生活。

北榮指出，內視鏡微創手術可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等，其中二尖瓣修補率更高達9成以上。近年來台北榮總完成國內少見多例內視鏡微創主動脈瓣膜置換術，甚至內視鏡微創同時完成主動脈瓣和二尖瓣膜置換手術，相關手術成果與示範影片，已發表於歐美心胸外科學會共同監管的平台CTSNet，尖端技術獲得國際高度肯定。