重度使用3C惡果來了！白內障提早10年 40歲患者逐年暴增 173

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣白內障正在提早發生！現行健保給付規定，55歲以下進行白內障手術需事前申請，而最新健保資料庫數據就顯示，申請人數每年以30%的速度增加。澄清眼科總院長吳孟憲指出，門診發現40多歲的白內障患者有逐年增加趨勢，需手術治療患者相較十年前增加約4到5倍，最大禍首就是3C族群長時間盯著螢幕導致近視度數加深，高度近視造成白內障提早報到。

白內障是由於水晶體老化或病變引起，屬於一種漸進性視力退化疾病。但在台灣，數字顯示白內障不再是老年病。

吳孟憲分析，近年來白內障之所以年輕化，與現代生活型態密切相關，主要原因包含三項，一是「高度近視」（大於500度）是年輕型白內障最常見的原因之一。高度近視患者若度數在短時間內快速增加，可能造成水晶體代謝異常與混濁，進而引發白內障。

吳孟憲提醒，值得注意的是，高度近視患者不僅容易併發視網膜病變外，因為眼軸較長容易玻璃體退化、液化，造成水晶體氧化速度加快，白內障就會提早來報到。

其次則是「3C使用過度」，因長時間注視螢幕會使眼睛長期處於疲勞狀態，導致氧化壓力上升、自由基累積，使水晶體老化速度加快。最後就是「紫外線暴露」，紫外線為已知的白內障危險因子之一，若長時間在戶外活動而未配戴具防護效果的太陽眼鏡，紫外線能量會逐漸破壞水晶體蛋白結構，增加白內障發生風險。

維持良好的生活習慣是延緩眼睛老化的關鍵！吳孟憲建議，大於500度的高度近視族群，每年應至少進行一次完整的眼科檢查，以便及早發現水晶體混濁或其他視力異常變化。若出現視線模糊、眩光、夜間視力變差或色彩飽和度下降等情形，可能是白內障初期徵兆，應儘早就醫檢查，透過專業診斷確認病因，避免延誤治療時機。

另外，生活習慣方面，醫師強調，要保持充足睡眠、均衡飲食、避免長時間使用3C產品，以及外出時配戴太陽眼鏡，皆有助於減少水晶體氧化壓力，延緩白內障的發生。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

