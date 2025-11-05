重度化、高齡化挑戰增！心路基金會缺口4000萬急籌

心路呼籲社會大眾共同支持，讓照顧不中斷。（心路基金會提供／林良齊台北傳真）

善款銳減、服務挑戰卻持續升高！心路在全台40個據點，每年服務超過7000名障礙者與家庭，提供從早療、就業、到高齡照顧的全人全齡支持，但隨著障礙者「重度化、高齡化」的趨勢加劇，服務現場挑戰日益嚴峻，如機構的孩子障礙程度更重、病況更複雜；成人服務則因高齡化等讓健康與生活自理需求隨增加，使服務內容更繁重，專業人力與資源壓力不斷升高。

心路基金會指出，近年早療中心重度以上障礙兒童比例已逼近7成，約半數需使用多種輔具，如餵食椅、站立架、推車與助行器等。教保員每日協助孩子上下輔具，幾乎占去1／3工時，長期搬抱造成職業傷害，輔具汰換費用亦逐年上升。另約有1成孩子有癲癇、血氧驟降等緊急狀況，各中心不等還有急救送醫需求。而成人機構則面臨障礙者老化與情緒行為支持的雙重挑戰，人員負擔加重。

目前心路的人力與訓練支出占整體經費8成；雖有政府補助，每年仍須自籌約 1 .3億元。但因景氣低迷導致捐款減少，年底前尚有4000萬元缺口，心路呼籲社會大眾共同支持，讓照顧不中斷。捐款可洽心路基金會官網。

