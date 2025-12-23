「重度憂鬱症+糖尿病」76歲獨老付不出醫療費 愛心物資拉她一把

76歲獨居的阿芬（化名）患有三高、糖尿病及重度憂鬱症，搬入新租處後無力再負擔沉重的醫療費，幸好道家人文協會緊急採購血糖機與糖尿病專用營養品，並補齊搬家初期生活所需用品，幫助穩定病情、安心度日。

協會志工組副組長倪千惠（左）向家戶貼心叮嚀血糖機的使用與飲食注意事項，期盼家戶病況獲得穩定控制。（圖／道家人文協會）

歲末寒冬之際，仍有許多弱勢族群面臨疾病、經濟壓力等多重困境，而生活物資的匱乏，讓原本就艱辛的日子更加難以為繼。道家人文協會於今（23）日舉辦桃園市弱勢家戶物資捐贈活動，由協會志工組副組長倪千惠帶領志工團隊全程自費前往桃園市，依四戶弱勢家戶需求量身準備物資，包括微波爐、電鍋、血糖機、幼兒尿布、防滑拐杖，以及食品與各類民生用品，共計140件物資，期盼為家戶們帶來實質協助與安心力量。

另一弱勢家戶阿強（化名）長期飽受髖骨骨折與關節炎所苦，歷經手術後仍需臥床且滯留尿管，由就讀高中的兒子於課後扛起照護責任，家中經濟僅靠微薄補助支撐，協會考量其身體虛弱，提供營養補充品、食品與民生用品，盼能減輕父子倆重擔。

阿美（化名）的女兒則為中度精神障礙，家中還有兩名尚在就學及學齡前的外孫，有情緒障礙與發展遲緩情形，協會除提供循環扇、微波爐與幼兒尿布等物資，協助改善生活環境，事前評估時也考量到家人過敏體質，細心確認食材成分無虞後再採購食品。

家戶因車禍造成下肢無力，加上無家可歸，目前暫居旅館，考量其行動不便且需自行料理三餐，協會提供電鍋與防滑拐杖，希望能提升生活自理能力與走動安全性。（圖／道家人文協會）

阿良（化名）因車禍造成下肢無力，求職不易，加上無家可歸，目前暫居旅館，考量其行動不便且需自行料理三餐，協會提供電鍋與防滑拐杖，希望能提升生活自理能力與走動安全性。

活動當日，志工們親手將物資送往各戶家中，陪伴了解近況並提醒物資使用方式，令家戶們感動之情溢於言表：「有了電鍋、尿布和食材，生活可以輕鬆一點了。」「剛搬進來什麼都沒有，還好有這些東西和血糖機，讓我不用煩惱下一餐在哪裡，也不怕沒辦法量血糖。」

協會志工組副組長倪千惠表示：「每一次的訪視，都深刻感受到弱勢家庭面對生活的堅韌與無助。協會長年持續投入社會關懷，就是希望透過實際行動，協助弱勢家戶解決眼前最亟需的物質需求，並從中傳遞一份『愛』的溫暖與關懷，願眾人無私分享的愛，能成為他們勇敢邁向未來的力量，一起好好的！」

