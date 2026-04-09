重度用3C的OL「媽媽手」上身 超音波導引治療解疾患

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〔記者王俊忠／台南報導〕40多歲的李小姐是長期使用電腦與手機的上班族，工作中常反覆進行手腕與拇指的動作，近幾個月逐漸出現右側手腕橈側疼痛，起初在工作後感到痠痛，後來連滑手機或扭毛巾等動作，都會明顯疼痛不適，影響生活品質。她自行吃止痛藥效果不彰，到成大醫院復健部檢查、確診是俗稱「媽媽手」的「狹窄性肌腱滑膜炎」。

經醫師詳細評估、並做超音波檢查，發現李女第一背側肌腱室內肌腱腫脹伴隨滑膜發炎，確診是媽媽手的傷病症。醫師建議她接受超音波導引注射治療，症狀逐步緩解，改善日常生活品質。

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成醫復健部醫師林靖淳表示，隨著醫療影像技術進步，超音波在肌肉骨骼神經疾病的應用日益重要，它可提供即時動態影像，清楚辨識肌肉、肌腱、韌帶及神經等軟組織結構，不僅可找出疼痛來源，更能定位病灶位置，協助醫師制定合適的治療計畫。

除了診斷外，超音波影像導引更廣泛應用在治療層面。林靖淳說，如進行體外震波治療時，可依據病灶深度調整參數、提升治療針對性，達到精準醫療效果。而在超音波導引注射方面，角色尤為關鍵，醫師可在即時影像監測下，將針頭精準置入病灶治療，避免傷及鄰近重要血管與神經，大幅降低注射帶來併發症的風險。

針對不同疾病，注射治療可選擇合適的方案：●肌腱退化或慢性發炎，可採用葡萄糖水或高濃度血小板血漿(PRP)等增生療法，促進組織自然修復；●周邊神經壓迫症候群，可進行神經解套注射，緩解神經沾黏與壓迫；●退化性關節炎，可注射玻尿酸或類固醇，改善疼痛、提升關節功能；●椎間盤突出或脊椎相關疼痛，可應用硬脊膜外注射或豎脊肌平面阻斷，提供有效疼痛控制。

林靖淳也提醒民眾若出現持續性肌肉骨骼疼痛、關節活動受限、手腳麻木或無力等症狀，應及早就醫接受專業評估。透過影像輔助診斷與治療，結合個別化復健計畫，幫患者改善症狀、重拾健康生活。

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