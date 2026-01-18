重度遊戲會更不健康！澳洲新研究：每週玩超過10小時更容易肥胖、飲食品質也明顯下降

自從電玩遊戲誕生以來，這數十年間每個世代總是許許多經典遊戲出現，讓玩家們沉迷其中，也會吸引更多人投入遊戲世界，成為玩家。不過，凡事都不能太過度，由澳洲伯斯 Curtin 公共衛生學院的 Mario Siervo 領導的最新研究指出，遊戲玩太多似乎會對個人健康安全造成威脅，每週玩遊戲時間超過 10 小時的「重度玩家」比起一般人會碰到飲食問題，而且也更肥胖、睡眠品質更差。

(Photo by RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images)

綜合外媒報導，西澳伯斯 Curtin 公共衛生學院 Mario Siervo 教授領導的研究團隊聚集了來自全球的 10 位研究人員，近期發表了一篇新研究論文在《Nutrition》期刊上。研究針對澳洲五間大學、年齡中位數 20 歲的 317 名學生進行研究，將這些學生依據他們回報的每週遊戲時數分成重度遊戲玩家（每週遊玩 10 小時以上）、中度遊戲玩家（每週遊玩時數 5~10 小時）與輕度遊戲玩家（每週遊玩時間 5 小時以下）。

結果研究數據發現，輕度遊戲玩家與中度遊戲玩家兩者間，不論是飲食、睡眠還是體重，各項指標都極其相似，。不過，重度遊戲玩家與另外兩組則有明顯的不同。「與輕度、中度玩家組相比，重度遊戲玩家組別的飲食品質明顯下降、肥胖程度也有所增加。舉例來說，重度遊戲玩家的 BMI 中位數 26.3（過重），而輕度遊戲玩家的 BMI 中位數為 22.2、中度遊戲玩家則是 22.8（正常）。」

此外，Mario Siervo 教授也在論文中指出，每週遊戲時間增加一小時，就會讓玩家的飲食品質有所下降，並且也給出結論：「這項研究並未證明遊戲本身有問題，但重度遊戲可能造成健康風險因子增加。數據顯示輕度或中度遊戲沒問題，但重度遊戲會讓均衡飲食、良好睡眠、保持運動量等健康的生活習慣丟失。」，因此，Mario Siervo 也表示，避免熬夜玩遊戲，從遊戲中適時抽離出來休息、選擇更健康的飲食習慣等更健康的作息習慣可能會更有助於改善自己的身心狀態。