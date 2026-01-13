重建中心攜成大打造客製化輔具 助職災勞工復工

（中央社記者吳欣紜台北13日電）職災勞工受傷重返職場，現有輔具恐無法滿足工作需求。勞動部職業災害預防及重建中心攜手成大打造專屬輔具、成功協助勞工復工，未來盼擴大合作模式，打造更完善重建支持網絡。

勞動部今天舉行例行業務報告，職業災害預防及重建中心說明114年起試辦的「職災勞工客製化工作輔具開發試辦計畫」成效。

該計畫委託國立成功大學組成職能治療與工業設計團隊進行，透過深入的功能評估、職場實地訪視與操作分析，掌握勞工工作障礙，並經由多次設計與測試，完成真正符合使用需求的客製化輔具。

廣告 廣告

重建中心舉例，曾有一名機械維修技術員在進行試機作業時，因砂輪機發生機械爆炸，噴出打到左側肩帶，經診斷臂神經叢損傷導致手臂無力，該名勞工因為職災左手抬不起來，無法長時間執行維修作業。

成大健康照護科學研究所副教授張哲豪表示，該名勞工執行維修作業必須手抬高至90度，並持續作業超過30分鐘；然而，市面輔具往往都是輔助工作者減少疲勞，而不是完全支撐，難以符合其工作需求。經跨團隊設計外骨骼式輔具協助，讓該名勞工得以穩定維持動作與力量，順利回到熟悉的工作現場。

重建中心表示，根據統計，114年的試辦計畫包含客製化輔具及輔具媒合策略共有21案，客製化輔具讓勞工在實際工作中得到更有效的支援，未來希望將此跨團隊合作模式推展到北部、中部，提升輔具開發量能，打造更完善的職災重建支持網絡，提供職災勞工更多服務。（編輯：吳素柔）1150113