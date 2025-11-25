重建十字韌帶植入物怎麼選？醫師剖析來源與差異

【健康醫療網／編輯部整理】近年來運動風氣的興盛，十字韌帶損傷的狀況也日益常見，尤其籃球、排球與滑雪等運動的愛好者更是十字韌帶損傷的高風險族群。目前十字韌帶重建的手術已經十分成熟，然而應該如何選擇十字韌帶重建的植入物是許多患者在手術前都會碰到的難題。高雄榮總骨科部主治醫師黃胤銘分享常見重建方式的優缺點。

十字韌帶重建有三種 自體移植排異反應低但恢復期長

黃胤銘醫師說明，一般而言，十字韌帶重建主要有自體移植（Autograft）、異體移植（Allograft）和人工韌帶（Synthetic graft）三種植入物來源可供選擇。自體移植是採用取自病患自身的組織，常見選項包含腿後肌腱、髕骨肌腱、股四頭肌腱、腓骨長肌腱等等。優點為使用的是患者自身的組織，身體接受度較高，自體組織的排異反應和感染機率較低，長期預後較佳且手術費用相對較低；缺點則是收取自體組織的部位可能出現疼痛與功能減損，手術需同時處理兩個部位，因此傷口數量較大，恢復期可能較長。

異體移植可能出現排斥反應 人工韌帶有合成材料問題

異體移植為採用別人捐贈的組織，經過消毒與去細胞等等程序後使用，常見選項包含腿後肌腱、髕骨肌腱、阿基里斯腱（跟腱）、脛前/後肌腱等等。優點包括手術時間較短且傷口較小，不會破壞原有組織與肌腱功能，術前可預估植入物尺寸與長度；缺點是可能出現免疫排斥反應（罕見），感染風險較自體移植稍高，植入物癒合速度可能較自體移植稍慢，手術費用較高。

人工韌帶採用人工製造的合成材料，不使用人體組織。優點為手術時間較短且傷口較小，不會破壞原有組織與肌腱功能；缺點有可能不適應人工材料而產生發炎等症狀，合成材料可能出現老化或斷裂，長期預後較差，手術與材料費用較高。

三種植入物各有優缺點 需與醫師討論個別狀況與需求

黃胤銘醫師說明表示，臨床上常見的三種植入物來源分別有其優缺點，並沒有哪一種植入物適合所有人選用，需綜合考量年齡、活動強度、受傷嚴重度等等因素，建議與手術醫師詳細討論，才能選出最適合的手術方式。

原文出處：高榮醫訊第28卷第11期

