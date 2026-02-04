重建完成！農曆春節將至 太魯閣「綠水步道」今起部分開放

即時中心／林耿郁報導

前（2024）年4月3日強震，太魯閣多處受損、封閉修繕，如今再傳好消息：位於中橫沿線的「綠水合流步道區」修復完成，包含綠水展示館及部分步道路段，自即（4）日起重新對民眾開放，象徵重建工作再向前邁進一步。

災後重建！太魯閣國家公園管理處表示，此次開放採「局部限段」方式，範圍涵蓋綠水展示館、周邊平台及停車場。

其中，綠水步道開放前段約250公尺，步行約15分鐘後即需原路折返；綠水文山步道則開放前450公尺至陀優恩處，單程步行約30分鐘。雖然開放路段較地震前縮短，但遊客仍可近距離欣賞壯麗的岩壁景觀。

太管處天祥管理站主任高佽（注音：ㄘˋ）表示，目前天祥地區的綠水展示館及步道等設施已完成必要修繕，假日期間安排志工駐點提供解說服務。不過由於中橫公路夜間仍維持封閉，因此步道僅於日間開放，呼籲遊客切勿擅自進入未開放的區域，以確保自身安全。

隨著春節連假將近，太管處也提醒計畫前往遊覽的民眾，務必留意中橫公路最新交通管制資訊，在欣賞自然景觀之餘，遵守相關規定，共同維護旅遊安全。

開放與封閉路段。（圖／太管處提供）

