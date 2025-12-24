重建張文殺3人現場！雷射掃瞄儀首曝光 誠品逐層隨機砍「這些樓層」模擬重點

北捷涉殺3人前，27歲男子張文在18日至誠品南西店5樓查看樓梯位置，並且至百貨公司服務台諮詢。北市警方提供



27歲逃兵通緝犯張文涉嫌在北捷無差別殺死3人，然後自已墜樓身亡；張文動機至今成謎。檢警24日重返中山站商圈以及誠品南西店模擬，重建張文犯案的整個過程。

今天模擬重建現場，檢警把重點放在誠品南西店的4、5樓，張文在此殺死一人，為逛百貨的王姓男子；張文墜樓的頂樓也是模擬點，之後至張文墜地處勘驗，再轉中山商圈模擬張文丟擲煙霧彈過程，這個地點是機車騎士蕭姓男子遇害路口。整個過程會使用雷射儀等科技器材，模擬出行兇整個過程，繪製出3D立體圖，建構完整的兇殺案現場。

台北市警察局指出，為完整記錄及保存現場狀況，1219專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

警方指出，使用的3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

3D雷射掃瞄儀。台北市警察局提供

張文在12/19犯下驚悚北捷殺人案，19日下午16時，騎重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前，涉嫌3 起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變更衣物。下午16時53分，張文至台北市中正區公園路租屋處縱火燒屋，在陽台燃燒雜物。

下午17時23分，張文於北捷台北車站M7地下連通道、星巴克咖啡旁丟汽油彈後再扔多顆煙霧彈。保全57歲余姓男子傷重不治，捷運局員工54歲劉姓男子嗆傷送醫。下午17時55分，張文返回落腳的旅館補充彈藥。

下午18時41分，張文現身北捷中山站出口前南京西路，當街丟擲煙霧彈，並持長刀朝路上人群與騎士逼近揮砍。張文隨後跑進百貨一路往高樓層殺，最後墜樓身亡。蕭男、王男共兩人中刀不治。

