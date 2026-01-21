重建消失60年的家！巴奈背39公斤重裝尋根 「內本鹿回家」藏棺材惡夢

巴奈新歌〈Uninang，平安〉MV 公開「內本鹿回家」行動紀實畫面。巴奈提供

從《夜婆》奪下金曲獎最佳台語專輯的榮光，到持續為原住民族權益奔走，創作人巴奈於2025年底推出最新專輯《來了》。這部由外向內探索的反思之作，主打單曲〈Uninang，平安〉特別獻給已邁入第24年的「內本鹿回家」行動參與者。巴奈透過MV紀實影像，生動呈現族人背負超過40公斤重裝、翻越海拔2000公尺山頭的尋根歷程，她感性表示：「離開與回去是同義詞，因為分別才有重逢。」

背39公斤重裝挺進深山 巴奈笑稱練習「斷捨離」目標15公斤

「內本鹿回家」行動於1月20日正式展開，巴奈與霍松安家屋重建隊將於祖居地長住3個月。回憶去年背著39公斤行囊在雜草叢生、沒有道路的深山中披荊斬棘，巴奈今年認真鍛鍊慢跑與瑜伽，希望能提升體能。她分享，雖然希望練習斷捨離，將負重減輕到15公斤，但出發前還是猶豫不決，「覺得今年應該還是會帶近35公斤的行囊上山。」

巴奈背著39公斤的行囊上路，由於返回內本鹿的路線，許多地段並沒有既定道路，需要以各種姿勢前進，巴奈希望自己能斷捨離把行李減少到15公斤。巴奈提供

睡夢中驚醒預見「棺材」 惡夢意外激發〈Uninang，平安〉創作靈感

談到歌曲中「睡夢中驚醒，毀壞的，很靠近」這句歌詞，背後藏著一段驚心動魄的往事。巴奈分享，某年她未隨隊上山，伴侶那布獨自前往，當晚她竟夢到家中辦喪事，棺材裡躺著那布的媽媽，自己被封死在門內動彈不得。巴奈醒後感到極度不安，滿腦子想著「是不是山上出事了？」這份對家人的牽掛與對無常的恐懼，轉化為歌曲中誠摯的祝福與平安。

巴奈與那布一起參與「內本鹿回家」行動，翻越2000公尺高的山頭回到祖居地。巴奈提供

內本鹿為布農族遷徙最南界，族人在1941年遭日本政府強迫遷移。憑藉著日治時代留下來的少數資料，參考族中長輩對山林的記憶，經過四次尋山踏水的探勘，終於在 2002 年找到耆老一再述說的家。爾後，在有限的人力與時間下，克服劇烈天候變化，僅僅靠人力運輸與現場採集，重建了已經只剩斷垣殘壁的家屋。他們也發起「長住計畫」，今年邁入第 24 年，此計畫推動族人在內本鹿祖居「長住三個月」，目標將此地發展為自然人文轉型正義的示範區。

巴奈在MV影像中忠實記錄這段歷程，除了家族成員，更有不同族群的友人Kaviaz加入，大家在山林間分工砍柴、炊煮，烤同一團火吃同一鍋飯，展現深厚的情感連結。

Uninang是感謝與重逢 巴奈用音樂記錄凱道抗爭後的溫柔反思

專輯名稱《來了》命名自布農語「Minsumin」，是一個等待聽眾賦予意義的動態過程。對巴奈而言，這幾年的山林行走是精神的重聚，歌曲尾聲的「Uninang」代表相見無恙的感謝，「Minhumisang」則是對未來的祝福。巴奈將這段路程與凱道抗爭的心路歷程撰寫成自傳，並透過這張專輯，將對土地的愛與自然人文轉型正義的示範精神，溫柔地傳遞給大眾。



